好買也好逛！Jollify & Shop選品店 線上線下同步開張

繼去年在疫情嚴峻之際推出屏東勝利新村人氣咖啡館之後，鑫囍國際JOLLIFY Group今日再度推出第二間生活風格選品店Jollyfy & Shop隱身於信義區巷弄內，除了邀請吳思賢（小樂）出席，並帶來眾多台灣在地品牌的推薦，涵蓋餐飲、時裝與美妝，帶來很潮、很在地的生活風格提案。

鑫囍國際JOLLIFY Group去年先在屏東開設了野餐、帳篷、網美風格十足的咖啡館jollify shop cafe，一度成為勝利新村的熱門打卡點之一，本次則在信義區鄰近永春捷運站的虎林街上、中全公園旁，開設了集團第二間的生活風格選品店。

約10坪的空間內，除了鑫囍國際JOLLIFY Group代理的時裝品牌，再有各種生活、飲食選品。其中像是網路大受好評的「檸檬大叔（UncleLemon）」，其蜂蜜檸檬或純檸檬磚便有多種妙用，可先於冰箱中冰鎮，加入氣泡水後便能在家中製作簡單、美味的風味調飲；Dennis Fei則是自倫敦歸國的髮型設計師同名品牌，除了有洗髮潤絲組合、修護精華霜，護唇膏更是特別推薦，滋潤、好吸收；來自屏東竹田的「豆油伯」則是外盒設計新穎的醬油品牌，不死鹹、新鮮風味，最合適搭配生魚片。