BLACKPINK Jennie也愛用 2000有找彩色串珠潮物這裡買

最輕巧的彩色飾品,總能從細節處為心情快速帶來轉變。想跟上Y2K世代風格?時尚電商網站THE SPAACE近日推出來自倫敦的WONDER眼鏡鍊,不僅可一物多用,更讓這個秋冬不沉悶,輕快時髦隨身攜帶。

近年橫掃時尚圈的Y2K風格,是從1990末期到2000年間的潮流,並頻繁成為2022春夏、2023春夏的顯學,其中可愛的串珠則也是此波風潮之一,例如BLACKPINK的Jennie、Red Velvet的Joy,都在IG曬出串珠造型的可愛生活照。