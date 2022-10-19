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BLACKPINK Jennie也愛用 2000有找彩色串珠潮物這裡買
最輕巧的彩色飾品，總能從細節處為心情快速帶來轉變。想跟上Y2K世代風格？時尚電商網站THE SPAACE近日推出來自倫敦的WONDER眼鏡鍊，不僅可一物多用，更讓這個秋冬不沉悶，輕快時髦隨身攜帶。
近年橫掃時尚圈的Y2K風格，是從1990末期到2000年間的潮流，並頻繁成為2022春夏、2023春夏的顯學，其中可愛的串珠則也是此波風潮之一，例如BLACKPINK的Jennie、Red Velvet的Joy，都在IG曬出串珠造型的可愛生活照。
來自英國倫敦的WONDER是在英國封城時刻所創立，因此從品牌名稱、產品設計都帶來彩色、希望的聯想。長長的串珠除了可當作眼鏡鍊或項鍊使用，粉嫩色彩更可以帶來萌萌好心情。同時品牌眼鏡鍊的命名也十足逗趣，例如Daisy Doll、Bei-Bei、Fancy Flower Chaos、Greenvita或Granny’s Glasses Chain…，全數眼鏡鍊都在2,000元以內有找，並已可在THE SPAACE網站上直接購物。
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