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BLACKPINK Jennie也愛用 2000有找彩色串珠潮物這裡買

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
可愛彩色串珠是Y2K的風潮亮點之一，例如BLACKPINK的Jennie（右）、Red Velvet的Joy，都在IG曬出搭配串珠小物的可愛生活照。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
可愛彩色串珠是Y2K的風潮亮點之一，例如BLACKPINK的Jennie（右）、Red Velvet的Joy，都在IG曬出搭配串珠小物的可愛生活照。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）

最輕巧的彩色飾品，總能從細節處為心情快速帶來轉變。想跟上Y2K世代風格？時尚電商網站THE SPAACE近日推出來自倫敦的WONDER眼鏡鍊，不僅可一物多用，更讓這個秋冬不沉悶，輕快時髦隨身攜帶。

近年橫掃時尚圈的Y2K風格，是從1990末期到2000年間的潮流，並頻繁成為2022春夏、2023春夏的顯學，其中可愛的串珠則也是此波風潮之一，例如BLACKPINK的Jennie、Red Velvet的Joy，都在IG曬出串珠造型的可愛生活照。

來自英國倫敦的WONDER是在英國封城時刻所創立，因此從品牌名稱、產品設計都帶來彩色、希望的聯想。長長的串珠除了可當作眼鏡鍊或項鍊使用，粉嫩色彩更可以帶來萌萌好心情。同時品牌眼鏡鍊的命名也十足逗趣，例如Daisy Doll、Bei-Bei、Fancy Flower Chaos、Greenvita或Granny’s Glasses Chain…，全數眼鏡鍊都在2,000元以內有找，並已可在THE SPAACE網站上直接購物。

時尚電商網站THE SPAACE近日推出來自倫敦的WONDER眼鏡鍊，不僅可一物多用，更讓這個秋冬不沉悶，輕快時髦隨身攜帶。圖 / THE SPAACE提供
時尚電商網站THE SPAACE近日推出來自倫敦的WONDER眼鏡鍊，不僅可一物多用，更讓這個秋冬不沉悶，輕快時髦隨身攜帶。圖 / THE SPAACE提供
WONDER眼鏡鍊（Fancy Flower Chaos），1,780元。圖 / THE SPAACE提供
WONDER眼鏡鍊（Fancy Flower Chaos），1,780元。圖 / THE SPAACE提供
來自英國倫敦的WONDER是在英國封城時刻所創立，長長的串珠除可當作眼鏡鍊或項鍊使用，粉嫩色彩更可帶來萌萌好心情。圖 / THE SPAACE提供
來自英國倫敦的WONDER是在英國封城時刻所創立，長長的串珠除可當作眼鏡鍊或項鍊使用，粉嫩色彩更可帶來萌萌好心情。圖 / THE SPAACE提供
WONDER眼鏡鍊（Bella Bora），1,880元。圖 / THE SPAACE提供
WONDER眼鏡鍊（Bella Bora），1,880元。圖 / THE SPAACE提供

倫敦 品牌

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