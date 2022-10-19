不出國也能喝到日本味！Red Bull冬季限定白桃風味來了
真的好想去日本！Red Bull為撫慰你的「日本症候群」，全新推出以白桃香甜滋味搭配爽口氣泡感的日本大人氣口味——Red Bull Winter Edition白桃風味能量飲料，不僅好喝，更有滿滿的能量。
Red Bull Winter Edition白桃風味前兩年在日韓上市廣受歡迎，今年首度來台，讓台灣消費者有機會這個冬日品嚐這款日本感十足的夢幻逸品。Red Bull Winter Edition白桃風味，不僅罐身換上充滿冬日氛圍的雪花白，一喝下便能品嘗到白桃甜而不膩的基調，與清爽氣泡完美融合，就像是冬季戀曲般的甜蜜滋味。
為了讓大家在台灣也能感受日本風情，Red Bull與日本插畫藝術家Tatsumi Kyo合作，並在Instagram官方帳號推出「尋找你的友達——Red Bull白桃性格鑑定團」濾鏡小遊戲，透過長按濾鏡即可在浪漫的富士山下，鑑定出屬於你的白桃性格及好友類型配對。
即日起開啟IG濾鏡拍攝完整鑑定影片並@redbulltaiwan，即有機會獲得全台限量的Red Bull Winter Edition白桃扭蛋機禮盒（市價990元）。俏皮討喜的扭蛋機裡藏有5顆幸運白桃，轉開白桃還可獲得推薦飲品喝法，只送不賣。活動詳情請參考（https://www.instagram.com/redbulltaiwan/）。
此外，Red Bull特別祭出新品優惠活動，即日起在家樂福購買Red Bull（250ml）4入組特價189元。在便利商店（7-Eleven統一超商/ Family Mart全家便利商店）購買任2罐Red Bull（250ml）享優惠價99元，於10月19日起陸續販售。在全聯福利中心購買任4罐Red Bull（250ml）即享優惠價189元，於10月28日起販售。
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