不出國也能喝到日本味！Red Bull冬季限定白桃風味來了

真的好想去日本！Red Bull為撫慰你的「日本症候群」，全新推出以白桃香甜滋味搭配爽口氣泡感的日本大人氣口味——Red Bull Winter Edition白桃風味能量飲料，不僅好喝，更有滿滿的能量。

Red Bull Winter Edition白桃風味前兩年在日韓上市廣受歡迎，今年首度來台，讓台灣消費者有機會這個冬日品嚐這款日本感十足的夢幻逸品。Red Bull Winter Edition白桃風味，不僅罐身換上充滿冬日氛圍的雪花白，一喝下便能品嘗到白桃甜而不膩的基調，與清爽氣泡完美融合，就像是冬季戀曲般的甜蜜滋味。

為了讓大家在台灣也能感受日本風情，Red Bull與日本插畫藝術家Tatsumi Kyo合作，並在Instagram官方帳號推出「尋找你的友達——Red Bull白桃性格鑑定團」濾鏡小遊戲，透過長按濾鏡即可在浪漫的富士山下，鑑定出屬於你的白桃性格及好友類型配對。

即日起開啟IG濾鏡拍攝完整鑑定影片並@redbulltaiwan，即有機會獲得全台限量的Red Bull Winter Edition白桃扭蛋機禮盒（市價990元）。俏皮討喜的扭蛋機裡藏有5顆幸運白桃，轉開白桃還可獲得推薦飲品喝法，只送不賣。活動詳情請參考（https://www.instagram.com/redbulltaiwan/）。