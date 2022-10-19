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不出國也能喝到日本味！Red Bull冬季限定白桃風味來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull Winter Edition白桃風味以白桃香甜滋味，搭配爽口氣泡感的日本大人氣口味。圖／Red Bull提供
Red Bull Winter Edition白桃風味以白桃香甜滋味，搭配爽口氣泡感的日本大人氣口味。圖／Red Bull提供

真的好想去日本！Red Bull為撫慰你的「日本症候群」，全新推出以白桃香甜滋味搭配爽口氣泡感的日本大人氣口味——Red Bull Winter Edition白桃風味能量飲料，不僅好喝，更有滿滿的能量。

Red Bull Winter Edition白桃風味前兩年在日韓上市廣受歡迎，今年首度來台，讓台灣消費者有機會這個冬日品嚐這款日本感十足的夢幻逸品。Red Bull Winter Edition白桃風味，不僅罐身換上充滿冬日氛圍的雪花白，一喝下便能品嘗到白桃甜而不膩的基調，與清爽氣泡完美融合，就像是冬季戀曲般的甜蜜滋味。

為了讓大家在台灣也能感受日本風情，Red Bull與日本插畫藝術家Tatsumi Kyo合作，並在Instagram官方帳號推出「尋找你的友達——Red Bull白桃性格鑑定團」濾鏡小遊戲，透過長按濾鏡即可在浪漫的富士山下，鑑定出屬於你的白桃性格及好友類型配對。

即日起開啟IG濾鏡拍攝完整鑑定影片並@redbulltaiwan，即有機會獲得全台限量的Red Bull Winter Edition白桃扭蛋機禮盒（市價990元）。俏皮討喜的扭蛋機裡藏有5顆幸運白桃，轉開白桃還可獲得推薦飲品喝法，只送不賣。活動詳情請參考（https://www.instagram.com/redbulltaiwan/）。

此外，Red Bull特別祭出新品優惠活動，即日起在家樂福購買Red Bull（250ml）4入組特價189元。在便利商店（7-Eleven統一超商/ Family Mart全家便利商店）購買任2罐Red Bull（250ml）享優惠價99元，於10月19日起陸續販售。在全聯福利中心購買任4罐Red Bull（250ml）即享優惠價189元，於10月28日起販售。

Red Bull Winter Edition白桃風味機能飲料前兩年在日韓上市廣受歡迎，今年首度來台。圖／Red Bull提供
Red Bull Winter Edition白桃風味機能飲料前兩年在日韓上市廣受歡迎，今年首度來台。圖／Red Bull提供
全台限量的Red Bull Winter Edition白桃扭蛋機禮盒（市價990元）。圖／Red Bull提供
全台限量的Red Bull Winter Edition白桃扭蛋機禮盒（市價990元）。圖／Red Bull提供
Red Bull Winter Edition白桃風味（左）換上充滿冬日氛圍的雪花白罐身。圖／Red Bull提供
Red Bull Winter Edition白桃風味（左）換上充滿冬日氛圍的雪花白罐身。圖／Red Bull提供

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