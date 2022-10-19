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屈臣氏「反正都美週年慶」600件商品任挑任選買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏10月20日至11月9日祭出「反正都美週年慶」，600件商品任挑任選買一送一。圖／屈臣氏提供
屈臣氏10月20日至11月9日祭出「反正都美週年慶」，600件商品任挑任選買一送一。圖／屈臣氏提供

隨著國境解封、年末將邁入節慶、派對、親友相聚的歡愉氛圍，屈臣氏支援消費者補貨，10月20日至11月9日祭出「反正都美週年慶」，600件商品任挑任選買1送1，11月30日前會員更獨享折扣後消費滿600元送600元電子折價券；購買醫美商品折扣後消費滿1,500元送會員獨享600元電子折價券及200元商品提貨券，還能一次獲得「反正都美」集點點數10點；民生用品折扣後消費滿600元送會員獨享600元電子折價券及100元商品提貨券，其中髮類商品折扣後消費滿600元即可一次獲得「反正都美」集點點數4點。

屈臣氏迪士尼「反正都美」集點活動10月20日至11月30日釋出第二波可鹽可甜的高顏值商品，活動期間消費滿200元即贈1點（贈品兌換至12月7日），其中「深愛自己深盤」集5點＋99元，共3款隨機出貨；「雙面個性正反包」集8點＋399元或50點免費換，共兩款隨機出貨；內外跳色設計的「揪朋友雙耳鍋」集8點＋699元或80點免費換；「一起好棉被」集8點＋999元。「曬時尚洗衣籃」及「宅家好抱枕」好評再延長，另外屈臣氏自有品牌也同步推出公主與反派期間限定系列商品，包括超萌反差的方形杯墊、面紙套、小毛巾等居家小物。

一年一度網購盛會雙11即將來臨，今年屈臣氏祭出為期一個月的好康優惠，包括年度千品滿額現折、天天簽到搶驚喜折扣碼、熱身場天天品類下殺、72小時超狂限定強牌聯慶超低價等。即日起至10月23日年度千件商品折扣後消費滿888元現折100元；10月24日至10月30日推出1111超級品牌日，囊括保健、醫美護膚、開架專櫃、個人用品等品牌優惠折扣；10月31日至11月9日推出熱身場天天主題日；重頭戲則在11月11日至11月13日的「1111巔峰盛惠」，消費滿額即享超低驚喜折扣、開架彩妝77折，還有1元結尾商品3折起。

屈臣氏11月11日至11月13日祭出「1111巔峰盛惠」，最低下殺3折起。圖／屈臣氏提供
屈臣氏11月11日至11月13日祭出「1111巔峰盛惠」，最低下殺3折起。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「宅家好抱枕」兩入組集8點＋699元或80點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「宅家好抱枕」兩入組集8點＋699元或80點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」集點活動第二波10月20日至11月30日登場。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」集點活動第二波10月20日至11月30日登場。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「雙面個性正反包」集8點＋399元或50點免費換，共兩款隨機出貨。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「雙面個性正反包」集8點＋399元或50點免費換，共兩款隨機出貨。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「一起好棉被」集8點＋999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「一起好棉被」集8點＋999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「深愛自己深盤」集5點＋99元，共3款隨機出貨。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「深愛自己深盤」集5點＋99元，共3款隨機出貨。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「揪朋友雙耳鍋」集8點＋699元或80點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「揪朋友雙耳鍋」集8點＋699元或80點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「曬時尚洗衣籃」集8點＋199元或45點免費換，共兩款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「曬時尚洗衣籃」集8點＋199元或45點免費換，共兩款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「雙面個性正反包」集8點＋399元或50點免費換，共兩款隨機出貨。圖／屈臣氏提供
屈臣氏迪士尼「反正都美」第二波集點活動10月20日至11月30日登場，「雙面個性正反包」集8點＋399元或50點免費換，共兩款隨機出貨。圖／屈臣氏提供

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