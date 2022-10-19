屈臣氏「反正都美週年慶」600件商品任挑任選買1送1

隨著國境解封、年末將邁入節慶、派對、親友相聚的歡愉氛圍，屈臣氏支援消費者補貨，10月20日至11月9日祭出「反正都美週年慶」，600件商品任挑任選買1送1，11月30日前會員更獨享折扣後消費滿600元送600元電子折價券；購買醫美商品折扣後消費滿1,500元送會員獨享600元電子折價券及200元商品提貨券，還能一次獲得「反正都美」集點點數10點；民生用品折扣後消費滿600元送會員獨享600元電子折價券及100元商品提貨券，其中髮類商品折扣後消費滿600元即可一次獲得「反正都美」集點點數4點。

屈臣氏迪士尼「反正都美」集點活動10月20日至11月30日釋出第二波可鹽可甜的高顏值商品，活動期間消費滿200元即贈1點（贈品兌換至12月7日），其中「深愛自己深盤」集5點＋99元，共3款隨機出貨；「雙面個性正反包」集8點＋399元或50點免費換，共兩款隨機出貨；內外跳色設計的「揪朋友雙耳鍋」集8點＋699元或80點免費換；「一起好棉被」集8點＋999元。「曬時尚洗衣籃」及「宅家好抱枕」好評再延長，另外屈臣氏自有品牌也同步推出公主與反派期間限定系列商品，包括超萌反差的方形杯墊、面紙套、小毛巾等居家小物。