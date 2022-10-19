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Barbour聯名Alexa Chung迎來最終回！顛覆格紋、油布外套成冬季必備單品

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Barbour by ALEXACHUNG Bonnie絎縫外套13,700元。圖／Barbour提供
Barbour by ALEXACHUNG Bonnie絎縫外套13,700元。圖／Barbour提供

是IT Girl始祖，也是社交名媛的Alexa Chung在今年第7次與英國皇室御用品牌Barbour推出聯名系列，也是彼此的最後一次合作，未來將成絕響。而加拿大奢華戶外服飾品牌Canada Goose則邀請了當代時尚攝影大師Annie Leibovitz掌鏡，拍攝全女性陣容的秋冬形象大片，藉以闡述時髦女力。

在instagram帳號上擁有數百萬人追蹤的Alexa Chung自從2019年開始與Barbour合作，推出聯名系列，不只上陣拍攝形象廣告，更是參與了設計過程，因此也讓向來給人成熟感的油布外套，頓時成為人手一件的單品。而這季是雙方第7次推出聯名系列，同時也宣告為「最終回」，讓許多品牌粉絲感到可惜之外，更加深了想要收藏的心情。由於是最後一次的設計，不免俗Alexa Chung仍要親自詮釋聯名系列，展現多款油布、絎縫外套與帽子的輪廓與細節。作為視覺上最大的亮點，無論長版或短版的Barbour by ALEXACHUNG外套，搭配起裙裝或褲裝都顯得十分有型。而且其中仍有巧思，如泰迪熊人造絨毛搭配Alexa設計的獨家格紋，在Blair絎縫外套和Elizabeth油布外套的襯裡中可見，洋溢自由灑脫的個性風格。

韓國超模朴秀珠為攝影師Annie Leibovitz替Canada Goose掌鏡的秋形象廣告主角。圖／Canada Goose提供
韓國超模朴秀珠為攝影師Annie Leibovitz替Canada Goose掌鏡的秋形象廣告主角。圖／Canada Goose提供

韓國超模朴秀珠、女星Jodie Turner-Smith和模特兒兼演員的Khadijha Red Thunder則成為了Canada Goose的最新冬季形象廣告主角。而且品牌還請來時尚攝影大師Annie Leibovitz掌鏡，透過她獨特的鏡頭語言，展現Canada Goose服飾的機能性與多元風格之外，還有不同女性都能夠保有率性而自在的生活態度。這一季Canada Goose大量運用質感細緻又防風的 Ventera面料於女性系列服飾，包括 Aurora 派克大衣和Aurora 夾克採用相同的材料製成。而系列的Marlow夾克具備簡潔俐落的衍縫線條，而下擺內部的抽繩則增加了合身度和保暖性，除了基本的黑色之外，還提供了柔美的灰色、綠色和粉紅色選擇。

Barbour by ALEXACHUNG Euginie PVC外套18,100元。圖／Barbour提供
Barbour by ALEXACHUNG Euginie PVC外套18,100元。圖／Barbour提供

Barbour by ALEXACHUNG Blair油布外套22,400元。圖／Barbour提供
Barbour by ALEXACHUNG Blair油布外套22,400元。圖／Barbour提供

女星Jodie Turner-Smith為攝影師Annie Leibovitz替Canada Goose掌鏡的秋形象廣告主角。圖／Canada Goose提供
女星Jodie Turner-Smith為攝影師Annie Leibovitz替Canada Goose掌鏡的秋形象廣告主角。圖／Canada Goose提供

模特兒兼演員的Khadijha Red Thunder為攝影師Annie Leibovitz替Canada Goose掌鏡的秋形象廣告主角。圖／Canada Goose提供
模特兒兼演員的Khadijha Red Thunder為攝影師Annie Leibovitz替Canada Goose掌鏡的秋形象廣告主角。圖／Canada Goose提供

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