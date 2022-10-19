吃秋蟹！momo購物網「生鮮市集」當季水產、水果限時5折起
食慾之秋到來，消費者聚焦品味鮮甜肥美的秋蟹，帶動momo購物網10月至今蟹類買氣較上月同期成長650%，其中當季盛產的大閘蟹更為饕客指定選購的極鮮食材，正值產季的日本麝香葡萄也不可錯過。鎖定持續延燒的秋季美食商機，momo購物網即日起至10月31日推出「生鮮市集」活動，精選水產、肉品、水果等5折起，再享指定商品消費滿額登記抽10% momo幣等好康。
大閘蟹為秋季必嘗的極鮮霸主，momo購物網根據消費觀察，「活蟹」與「滿膏」兩大關鍵字是饕客一飽濃郁蟹味的首選，其中又以4或5兩等級的最熱銷，5兩以上則是行家必啖選擇。熱門商品如「優鮮配－上等鮮活江南大閘蟹6隻組」，每隻近5兩且有滿滿蟹膏和軟嫩蟹肉，10月至今單日最高狂銷近千隻，貼心再附吃蟹工具組；正宗老饕級「禾鴻－江蘇太湖允指大閘蟹6隻組」每隻5兩以上，蟹膏蟹黃一口吸好吸滿；「優鮮配－鮮活江南母大閘蟹6隻組」除了蟹膏、蟹黃還能吃到母蟹卵。
熟凍紅蟳、三點蟹也是秋季國民美食，熱銷商品像是「鮮綠生活－爆卵熟凍大紅蟳8隻組（約240g／隻）」，經人工挑選、擁有滿滿蟹膏，清蒸、麻油都鮮美；「鮮綠生活－熟凍爆卵母紅蟳6隻組（約150g／隻）」，已熟凍處理、加熱蒸過即可吃；「愛上海鮮－鮮凍野生大三點蟹6隻組」殼薄肉多免工具好食用，堪稱CP值最高的海蟹。
秋季盛產的「日本麝香葡萄」同樣令人期待，清脆果肉、透亮果皮又無籽爽口多汁，人氣選擇包含被譽為日本最頂級葡萄的「WANG蔬果－日本岡山縣晴王麝香葡萄」，甜度達18度以上，10月預估銷售破千串；或是禮盒款的「WANG蔬果－日本長野／山梨縣溫室麝香葡萄」、「RealShop真食材本舖－日本麝香無籽葡萄兩房禮盒」也超夯。
momo購物網「生鮮市集」活動10/31前集結水產海鮮、嚴選肉品、蔬菜水果、冰品甜點、冷凍即食、熟食菜餚等優惠5折起，加碼消費滿額登記抽10% momo幣，活動期間購買生鮮指定商品，單日單筆消費滿1,288元即享登記抽獎資格（回饋上限150元momo幣）。此外，momo購物網也網羅各式吃到飽、中菜港點、連鎖速食、火鍋等美食票券5折起，包括漢來海港餐廳平日下午茶券4張組、饗食天堂平日下午茶券4張組、台北花園酒店平日雙人吃到飽餐券等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言