吃秋蟹！momo購物網「生鮮市集」當季水產、水果限時5折起

食慾之秋到來，消費者聚焦品味鮮甜肥美的秋蟹，帶動momo購物網10月至今蟹類買氣較上月同期成長650%，其中當季盛產的大閘蟹更為饕客指定選購的極鮮食材，正值產季的日本麝香葡萄也不可錯過。鎖定持續延燒的秋季美食商機，momo購物網即日起至10月31日推出「生鮮市集」活動，精選水產、肉品、水果等5折起，再享指定商品消費滿額登記抽10% momo幣等好康。

大閘蟹為秋季必嘗的極鮮霸主，momo購物網根據消費觀察，「活蟹」與「滿膏」兩大關鍵字是饕客一飽濃郁蟹味的首選，其中又以4或5兩等級的最熱銷，5兩以上則是行家必啖選擇。熱門商品如「優鮮配－上等鮮活江南大閘蟹6隻組」，每隻近5兩且有滿滿蟹膏和軟嫩蟹肉，10月至今單日最高狂銷近千隻，貼心再附吃蟹工具組；正宗老饕級「禾鴻－江蘇太湖允指大閘蟹6隻組」每隻5兩以上，蟹膏蟹黃一口吸好吸滿；「優鮮配－鮮活江南母大閘蟹6隻組」除了蟹膏、蟹黃還能吃到母蟹卵。

熟凍紅蟳、三點蟹也是秋季國民美食，熱銷商品像是「鮮綠生活－爆卵熟凍大紅蟳8隻組（約240g／隻）」，經人工挑選、擁有滿滿蟹膏，清蒸、麻油都鮮美；「鮮綠生活－熟凍爆卵母紅蟳6隻組（約150g／隻）」，已熟凍處理、加熱蒸過即可吃；「愛上海鮮－鮮凍野生大三點蟹6隻組」殼薄肉多免工具好食用，堪稱CP值最高的海蟹。

秋季盛產的「日本麝香葡萄」同樣令人期待，清脆果肉、透亮果皮又無籽爽口多汁，人氣選擇包含被譽為日本最頂級葡萄的「WANG蔬果－日本岡山縣晴王麝香葡萄」，甜度達18度以上，10月預估銷售破千串；或是禮盒款的「WANG蔬果－日本長野／山梨縣溫室麝香葡萄」、「RealShop真食材本舖－日本麝香無籽葡萄兩房禮盒」也超夯。