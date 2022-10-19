愛買量販周年慶第2波再加碼 萬聖節商品滿688元折68元

換季天候多變加上年末節慶多，持續帶動各類生活用品採購買氣，愛買量販宣布自即日起至11月1日推出第2波周年慶優惠，全館再加碼「2,800款商品4.1折起」、「百款麵商品大賞」和「萬聖節限定商品限量上市」，搭配周年慶原有的品類加碼滿額折扣，讓買氣持續沸騰。

愛買量販觀察，近期邊境解封帶動一波出國旅遊潮，周年慶首波「行李箱單筆滿1500元現折150元」優惠強勢帶動賣場行李箱熱賣；天氣變化也讓男女冬季服飾、外套銷量成長9成以上；另外，iPhone 14系列上市也掀起一波換機潮，讓數位電子品類業績2倍成長。

今日開跑的第2波周年慶，愛買量販加碼推出「全新麵煮藝」大賞，116款麵商品最低5.7折起，還有超過10款新品歡迎麵控來搶鮮，眷村麵、臭豆腐麻辣鴨血粉絲煲，異國風的香辣蟹粉絲、泰式酸辣寬粉，在家輕鬆吃。另外，近來乾拌麵商品紛紛推出香氣撲鼻的鵝油新口味，包括大拙匠人×樂朋×丸莊聯名的匠拌麵鵝油金蔥、美國泡麵達人推薦的匠拌麵鵝油椒麻、A-Lin代言的老媽拌麵也推出香辣金蔥鵝油拉麵，想嚐鮮別錯過。