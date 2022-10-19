快訊

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛買量販周年慶第2波再加碼 萬聖節商品滿688元折68元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販第二波周年慶即日起至11月1日再加碼，全新麵煮藝大賞116款麵商品，最低5.7折起。圖／愛買量販提供
愛買量販第二波周年慶即日起至11月1日再加碼，全新麵煮藝大賞116款麵商品，最低5.7折起。圖／愛買量販提供

換季天候多變加上年末節慶多，持續帶動各類生活用品採購買氣，愛買量販宣布自即日起至11月1日推出第2波周年慶優惠，全館再加碼「2,800款商品4.1折起」、「百款麵商品大賞」和「萬聖節限定商品限量上市」，搭配周年慶原有的品類加碼滿額折扣，讓買氣持續沸騰。

愛買量販觀察，近期邊境解封帶動一波出國旅遊潮，周年慶首波「行李箱單筆滿1500元現折150元」優惠強勢帶動賣場行李箱熱賣；天氣變化也讓男女冬季服飾、外套銷量成長9成以上；另外，iPhone 14系列上市也掀起一波換機潮，讓數位電子品類業績2倍成長。

今日開跑的第2波周年慶，愛買量販加碼推出「全新麵煮藝」大賞，116款麵商品最低5.7折起，還有超過10款新品歡迎麵控來搶鮮，眷村麵、臭豆腐麻辣鴨血粉絲煲，異國風的香辣蟹粉絲、泰式酸辣寬粉，在家輕鬆吃。另外，近來乾拌麵商品紛紛推出香氣撲鼻的鵝油新口味，包括大拙匠人×樂朋×丸莊聯名的匠拌麵鵝油金蔥、美國泡麵達人推薦的匠拌麵鵝油椒麻、A-Lin代言的老媽拌麵也推出香辣金蔥鵝油拉麵，想嚐鮮別錯過。

而迎接即將到來的萬聖節派對、扮裝旺季，愛買量販即日起至11月1日同步祭出萬聖節限定糖果、烘焙麵包、裝扮道具、玩具優惠，包括東鳩萬聖節限定手指圈圈餅、派伊萬聖節版鳳梨味糖、日本卡巴萬聖節版綜合水果味軟糖和森永萬聖節版可可味餅乾球。烘焙商品也推出萬聖節鬼怪手撕包和鬼怪波蘿麵包，逗趣吸眼球又美味。購買萬聖節裝扮道具單筆滿688元現折68元，單筆最高現折340元，玩具系列單筆滿599元現折30元，為小朋友打造難忘的萬聖節回憶。

愛買量販萬聖節限定商品超Q上市，裝扮道具滿額享9折。圖／愛買量販提供
愛買量販萬聖節限定商品超Q上市，裝扮道具滿額享9折。圖／愛買量販提供
拌麵市場近期吹起一股鵝油風，多款新品吸引民眾嚐鮮。圖／愛買量販提供
拌麵市場近期吹起一股鵝油風，多款新品吸引民眾嚐鮮。圖／愛買量販提供

萬聖節 周年慶 愛買

延伸閱讀

「創造多樣第一」忠孝SOGO走過35年的變與不變

行李箱丟家門口 高雄回收老翁打開驚見內藏8萬元

日系愛好者預備！全年最低價三井OUTLET周年慶北中南啟動

新光三越周年慶首波全壘打 信義新天地強棒10/20接力

相關新聞

Barbour聯名Alexa Chung迎來最終回！顛覆格紋、油布外套成冬季必備單品

是IT Girl始祖，也是社交名媛的Alexa Chung在今年第7次與英國皇室御用品牌Barbour推出聯名系列，也是彼此的最後一次合作，未來將成絕響。而加拿大奢華戶外服飾品牌Canada Goose則邀請了當代時尚攝影大師Annie Leibovitz掌鏡，拍攝全女性陣容的秋冬形象大片，藉以闡述時髦女力。

吃秋蟹！momo購物網「生鮮市集」當季水產、水果限時5折起

食慾之秋到來，消費者聚焦品味鮮甜肥美的秋蟹，帶動momo購物網10月至今蟹類買氣較上月同期成長650%，其中當季盛產的大...

愛買量販周年慶第2波再加碼 萬聖節商品滿688元折68元

換季天候多變加上年末節慶多，持續帶動各類生活用品採購買氣，愛買量販宣布自即日起至11月1日推出第2波周年慶優惠，全館再加...

把手表跟香水當珠寶？鍾瑤站台相挺德系鐘表保險收納櫃

每個人都有各種心愛收藏，但如何為「心愛的」找個收納空間更是大學問。鍾瑤今日出席德國精品Buben & Zorweg Or...

芋頭控一定要知道！6間會讓你失心瘋的美味芋頭美食

芋泥球、芋頭塔、芋頭蛋糕、芋頭餅通通在這裡

cp值超高！嚴選台北6間無菜單料理 荷包花少少內心吃飽飽

選擇無菜單料理，當然要有足夠的驚喜和CP值。這次幫大家網羅台北高CP值的無菜單料理店家，保證讓你驚喜連連！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。