聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛買量販周年慶第2波再加碼 萬聖節商品滿688元折68元
換季天候多變加上年末節慶多，持續帶動各類生活用品採購買氣，愛買量販宣布自即日起至11月1日推出第2波周年慶優惠，全館再加碼「2,800款商品4.1折起」、「百款麵商品大賞」和「萬聖節限定商品限量上市」，搭配周年慶原有的品類加碼滿額折扣，讓買氣持續沸騰。
愛買量販觀察，近期邊境解封帶動一波出國旅遊潮，周年慶首波「行李箱單筆滿1500元現折150元」優惠強勢帶動賣場行李箱熱賣；天氣變化也讓男女冬季服飾、外套銷量成長9成以上；另外，iPhone 14系列上市也掀起一波換機潮，讓數位電子品類業績2倍成長。
今日開跑的第2波周年慶，愛買量販加碼推出「全新麵煮藝」大賞，116款麵商品最低5.7折起，還有超過10款新品歡迎麵控來搶鮮，眷村麵、臭豆腐麻辣鴨血粉絲煲，異國風的香辣蟹粉絲、泰式酸辣寬粉，在家輕鬆吃。另外，近來乾拌麵商品紛紛推出香氣撲鼻的鵝油新口味，包括大拙匠人×樂朋×丸莊聯名的匠拌麵鵝油金蔥、美國泡麵達人推薦的匠拌麵鵝油椒麻、A-Lin代言的老媽拌麵也推出香辣金蔥鵝油拉麵，想嚐鮮別錯過。
而迎接即將到來的萬聖節派對、扮裝旺季，愛買量販即日起至11月1日同步祭出萬聖節限定糖果、烘焙麵包、裝扮道具、玩具優惠，包括東鳩萬聖節限定手指圈圈餅、派伊萬聖節版鳳梨味糖、日本卡巴萬聖節版綜合水果味軟糖和森永萬聖節版可可味餅乾球。烘焙商品也推出萬聖節鬼怪手撕包和鬼怪波蘿麵包，逗趣吸眼球又美味。購買萬聖節裝扮道具單筆滿688元現折68元，單筆最高現折340元，玩具系列單筆滿599元現折30元，為小朋友打造難忘的萬聖節回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言