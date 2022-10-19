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把手表跟香水當珠寶？鍾瑤站台相挺德系鐘表保險收納櫃

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鍾瑤表示特別喜歡大尺寸的表款，並希望假使訂製保險收藏櫃，也能添增太陽能充電的功能。圖 / 敦文企業提供（合成圖）
鍾瑤表示特別喜歡大尺寸的表款，並希望假使訂製保險收藏櫃，也能添增太陽能充電的功能。圖 / 敦文企業提供（合成圖）

每個人都有各種心愛收藏，但如何為「心愛的」找個收納空間更是大學問。鍾瑤今日出席德國精品Buben & Zorweg Orion獵戶座保險櫃活動，除了分享她的珠寶美學，更分享了對於訂製的種種想法。

好久不見的鍾瑤近日新戲甫殺青，頂著一頭短捲髮和綠色西裝套裝出席，率性也帥氣炸裂。原來她和代理Buben & Zorweg Orion獵戶座保險櫃的敦文企業總經理因為潛水而結識，因而共享了對於淺水、戶外運動與精品鐘表的共同興趣。

鍾瑤自陳自己平常不常配戴珠寶或飾品，因為「香水和手表就是我的珠寶。」特別喜歡中性尺寸、大表徑表款的她並表示，假日有天可以訂製一個心愛的保險櫃，最希望擁有太陽能功能，因此不止機械表、連太陽能表款也能一起充電；同時在顏色選擇上她則希望符合家裡慵懶（cozy）的調性，同時如果能融入白色的牆面或衣櫃，更能帶來隱藏的私密性。

敦文企業總經理朱丕傑並表示，過去敦文在20年內已成功銷售過20座以上、單價在200萬至1,000萬不等的Buben & Zorweg收藏保險櫃。該品牌曾與超跑Bugatti合作，並具備德國保險櫃安全技術VDS1規格，重量達300公斤。其外觀使用義大利頂級Nappa皮革，並由6位工匠耗費4個月以上手工打造。內部除了具有溫溼度控制，並可為手表上鍊，維持動能並兼具欣賞之樂。單2021年便曾銷售過單價400萬以上的保險櫃3座，足證頂級客群的驚人潛力。

而敦文企業位於台北101二樓信義環的「藏表屋」，在本次發表Buben & Zorweg Orion之後，更匯集德國Buben & Zorweg、瑞士Swiss Kubik與義大利SCATOLA del TEMPO三國保險櫃收納盒，因而成為全台最齊全的高級鐘表收納風格之選。

鍾瑤今日出席德國精品Buben & Zorweg Orion獵戶座保險櫃活動，除了分享她的珠寶美學，更分享了對於訂製的種種想法。圖 / 敦文企業提供
鍾瑤今日出席德國精品Buben & Zorweg Orion獵戶座保險櫃活動，除了分享她的珠寶美學，更分享了對於訂製的種種想法。圖 / 敦文企業提供
Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，具備德國保險櫃安全技術VDS 1規格。圖 / 敦文企業提供
Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，具備德國保險櫃安全技術VDS 1規格。圖 / 敦文企業提供
Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，將內含8至16個Time Mover機械表自動上鍊儀。圖 / 敦文企業提供
Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，將內含8至16個Time Mover機械表自動上鍊儀。圖 / 敦文企業提供
Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，將提供從皮革顏色、縫線到尺寸的多元化客訂選擇。圖 / 敦文企業提供
Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，將提供從皮革顏色、縫線到尺寸的多元化客訂選擇。圖 / 敦文企業提供
可成為家中裝置藝術品的Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，也可鑲嵌入衣櫃或牆面，帶來更強大的隱密性。圖 / 敦文企業提供
可成為家中裝置藝術品的Buben Zorweg OrionN獵戶座收藏保險櫃，也可鑲嵌入衣櫃或牆面，帶來更強大的隱密性。圖 / 敦文企業提供
7位數的安全鎖，將讓心愛的鐘表、重要文物貴重收藏。圖 / 敦文企業提供
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