美到哭～必搶最強倒數日曆！迪奧以夢幻星宿收編全系列

又即將迎來年底的節慶氛圍，度過辛苦的一年，更要好好犒賞自己！各大保養美妝品牌都會推出的倒數日曆，今年迪奧DIOR再度推出超強又美的「迪奧2022聖誕倒數日曆」，由義大利藝術家PIETRO RUFFO設計，以奇幻星夜為主題，充滿夢幻的星空感，並涵蓋了24款商品，一口氣收編全系列。

迪奧的倒數日曆中，以蒙田大道30號化身北極星斗，被大熊座、小熊座、天龍座、鹿豹座、天貓座、仙王座、仙后座和英仙座等8大星座圍繞，共有24款商品。

其中包括8款迪奧香氛世家系列精巧版單品，最特別是限量的迪奧香氛世家-蒙田30香氛蠟燭，另外還有迪奧精萃再生玫瑰微導精露、迪奧逆時能量精華、新上市的迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜，讓年底的自己閃耀青春光芒。