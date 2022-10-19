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美到哭～必搶最強倒數日曆！迪奧以夢幻星宿收編全系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
迪奧2022聖誕倒數日曆／18,000元。圖／迪奧提供
迪奧2022聖誕倒數日曆／18,000元。圖／迪奧提供

又即將迎來年底的節慶氛圍，度過辛苦的一年，更要好好犒賞自己！各大保養美妝品牌都會推出的倒數日曆，今年迪奧DIOR再度推出超強又美的「迪奧2022聖誕倒數日曆」，由義大利藝術家PIETRO RUFFO設計，以奇幻星夜為主題，充滿夢幻的星空感，並涵蓋了24款商品，一口氣收編全系列。

迪奧的倒數日曆中，以蒙田大道30號化身北極星斗，被大熊座、小熊座、天龍座、鹿豹座、天貓座、仙王座、仙后座和英仙座等8大星座圍繞，共有24款商品。

其中包括8款迪奧香氛世家系列精巧版單品，最特別是限量的迪奧香氛世家-蒙田30香氛蠟燭，另外還有迪奧精萃再生玫瑰微導精露、迪奧逆時能量精華、新上市的迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜，讓年底的自己閃耀青春光芒。

還有唇妝以迪奧藍星唇膏、迪奧藍星晚安潤唇膏妝點，香氛則有Miss Dior香氛、J’adore澄淨香氛的柔美氣息，最終限定的迪奧限量幸運星吊飾，為接下來的一年帶來滿滿好運。10月20日台北新光三越信義A8館專櫃首賣、10月21日台北京站、台北101、台中新光三越、高雄漢神巨蛋限量上市。

迪奧2022聖誕倒數日曆／18,000元。圖／迪奧提供
迪奧2022聖誕倒數日曆／18,000元。圖／迪奧提供

義大利 北京 北極

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