PChome 24h購物結盟FunNow推「吃喝玩樂」即時預訂服務
一站式購物體驗再升級！PChome 24h購物宣布聯手都會享樂預訂平台FunNow，推出「吃喝玩樂」即時預訂服務，首波已上架逾5,000個吃喝玩樂方案，當中不乏人氣名店、排隊美食、星級飯店等眾多選擇。PChome 24h購物結盟FunNow，擴增站上商品及服務的多元豐富性，不同過往於站上訂購電子票券後，部份服務體驗型商品還需自行再與店家預約時間，FunNow即時預訂服務結合電子票券與即時訂位功能，不只可快速完成即時訂位，下單後還可立即取得電子憑證，完善消費者下單後的最後一哩路，全面滿足消費者從實體商品到服務型商品、從線上到線下的消費需求。
後疫情時代，零接觸消費模式已成為大眾日常，根據PChome 24h購物統計，站上電子票券今年前3季訂單量年增超過4成，整體銷售額更成長近2倍。另一方面，即時預訂成為消費者的主流選擇之一，FunNow指出，都會享樂預訂服務的主要客群為25～40歲，娛樂享受即是這群Y世代、Z世代人的剛性需求，進一步觀察，這些數位原住民習慣透過網路完成日常消費行為，相較於電話預約更傾向線上預訂。
瞄準國內餐飲及休閒娛樂商機復甦增溫，各類電子票券服務愈來愈興盛，PChome 24h購物結盟FunNow，即日起消費者只要透過PChome 24h購物App點選「吃喝玩樂」分類，即可預訂FunNow所提供的娛樂服務，FunNow主打的即時預訂和差別定價服務，提供消費者最晚可以在15分鐘前預訂到包含餐廳、按摩SPA、美髮沙龍、玩美保養、住宿休息等娛樂服務。
歡慶新服務上線，PChome 24h購物攜手FunNow祭出多檔優惠活動，主打按摩預訂7折起、餐廳訂位下殺8折起，網羅大台北與台中地區人氣餐廳及高質感按摩名店，包括乾杯本店、詹記麻辣火鍋、萬客什鍋、好樣食藝VVG Food Play & Bar、指舞春秋、森SPA、采禾莊園、月荷公益店、台中庄腳等。特別推薦熱門方案「指舞春秋足體養生會館」按摩45分鐘、11月11日前預訂再送動物蒸氣眼罩；「森SPA」採用泰國頂級SPA品牌BOUTIQUE精油呵護肌膚，全身中式舒緩指壓或頂級薰衣草全身精油按摩60分鐘，即日起至11月11日預訂可享66折；「詹記麻辣火鍋」現在至PChome 24h購物搶先訂位再獨家贈送黃金魚蛋。雙11檔期（11月1日至11月14日）更將加碼推出森SPA全身按摩60分鐘、涮辛酸雙人麻辣鍋吃到飽等限量搶購特價111元。
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