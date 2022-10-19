碳足跡標籤推動慢 環保署：氣候法通過後將可強制要求

台灣2009年起推動碳足跡標籤，但至今僅核發1240件產品，效率不彰，立委要求檢討，環保署表示，過去沒有母法規範，因此碳足跡標籤政策為鼓勵性質，但「溫室氣體減量及管理法」若修法通過為「氣候變遷因應法」後，將有母法可強制要求。

立法院衛環委員會今天審查環保署預算。國民黨立委張育美提案，國民黨立委徐志榮、民眾黨前立委蔡壁如共同連署，為加速達成2050淨零碳排目標，落實綠色生活已是國際趨勢，各國為了幫助消費者實踐氣候友善行動，積極推動商品碳足跡標籤，包括英國、美國、加拿大、日本、南韓、泰國、澳洲等，都展開碳足跡相關政策及工作建置。

但根據統計，環保署2009年起推動產品碳標籤機制，至今仍屬於鼓勵性質，截至今年8月底為止，審查通過業者約179家、累計核發1240件有碳足跡標籤的產品；還有另一種「碳足跡減量標籤」，但至今也只核發83件，立委質疑推動成效不佳。

環保署長張子敬表示，過去碳足跡標籤沒有母法依據，因此是用鼓勵性質推動，但現在已經在修訂「溫室氣體減量及管理法」，未來通過為「氣候變遷因應法」後，就有法規可以強制要求特定產品要申請碳足跡標籤。

為落實碳足跡標籤政策，根據溫管法修法草案，事業製造、輸入或販賣產品，得向中央主管機關申請標示碳足跡。但經中央主管機關依種類、規模公告的產品，就必須在指定期限取得，並於產品容器或外包裝標示。