2022 OPEN!RUN氣球路跑 12月18日高雄夢時代盛大開跑

睽違已久，大小朋友引頸期盼的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道正式起跑，由OPEN!家族以路跑勁裝嶄新亮相，並依照跑者需求推出11K、6K、3K以及線上組別，還可獲得超實用的OPEN!家族限量周邊以及OPEN小將終點衝線造型的完賽獎牌，11K組第一名還可獲得價值超過2萬元的超值獎勵。。

「2022 OPEN!RUN氣球路跑」以OPEN!家族全新造型精彩亮相，包括OPEN小將、Please美眉等人氣經典角色搭配俐落線條與緊抓眼球的繽紛元素，製造出賽事整體的歡樂氛圍，除了保有可愛風格外，OPEN!家族成員更各個以路跑勁裝擄獲O粉的心。

今年也針對不同公里數參與跑者的屬性分別推出超實用完賽禮，包括11K組限定、無論是輕跑者或專業跑者實用度都滿分的「運動鞋袋」；6K組限定的酷勁潮流無極限「超酷卡車帽」；3K組限定輕巧耐用的「帶著走束口包」；完賽獎牌設計更是由人氣OPEN小將以終點衝線的姿態一枝獨秀躍然成為最佳主角。另推出運動周邊加購，包括「遊山玩水不可少漁夫帽」以及「環保愛地球矽膠水壺」，報名即可同步加購。

OPEN! RUN氣球路跑更首度加開線上組，讓民眾限時不限場域也能輕鬆參賽；完賽禮可獲得限量跑衣及毛巾，同時還能加購OPEN小將衝線造型的完賽獎牌，不需到場、線上自行參賽也能收集代表榮耀的完賽獎牌，預計將掀起線上自主跑步的新浪潮。