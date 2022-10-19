快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022 OPEN!RUN氣球路跑 12月18日高雄夢時代盛大開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代盛大開跑。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代盛大開跑。圖／7-ELEVEN提供

睽違已久，大小朋友引頸期盼的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道正式起跑，由OPEN!家族以路跑勁裝嶄新亮相，並依照跑者需求推出11K、6K、3K以及線上組別，還可獲得超實用的OPEN!家族限量周邊以及OPEN小將終點衝線造型的完賽獎牌，11K組第一名還可獲得價值超過2萬元的超值獎勵。。

「2022 OPEN!RUN氣球路跑」以OPEN!家族全新造型精彩亮相，包括OPEN小將、Please美眉等人氣經典角色搭配俐落線條與緊抓眼球的繽紛元素，製造出賽事整體的歡樂氛圍，除了保有可愛風格外，OPEN!家族成員更各個以路跑勁裝擄獲O粉的心。

今年也針對不同公里數參與跑者的屬性分別推出超實用完賽禮，包括11K組限定、無論是輕跑者或專業跑者實用度都滿分的「運動鞋袋」；6K組限定的酷勁潮流無極限「超酷卡車帽」；3K組限定輕巧耐用的「帶著走束口包」；完賽獎牌設計更是由人氣OPEN小將以終點衝線的姿態一枝獨秀躍然成為最佳主角。另推出運動周邊加購，包括「遊山玩水不可少漁夫帽」以及「環保愛地球矽膠水壺」，報名即可同步加購。

OPEN! RUN氣球路跑更首度加開線上組，讓民眾限時不限場域也能輕鬆參賽；完賽禮可獲得限量跑衣及毛巾，同時還能加購OPEN小將衝線造型的完賽獎牌，不需到場、線上自行參賽也能收集代表榮耀的完賽獎牌，預計將掀起線上自主跑步的新浪潮。

「2022 OPEN!RUN氣球路跑」更針對11K組跑友男女總排祭出超級突破的敘獎機制，除了第一名可獲得獎金高達一萬元外，另加碼獲得一萬元的icash儲值金，還可將OPEN!家族趴趴大娃娃抱回家。

「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出超實用完賽禮，圖為3K組限定輕巧耐用的「帶著走束口包」。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出超實用完賽禮，圖為3K組限定輕巧耐用的「帶著走束口包」。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出超實用完賽禮，圖為6K組限定的酷勁潮流無極限「超酷卡車帽」。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出超實用完賽禮，圖為6K組限定的酷勁潮流無極限「超酷卡車帽」。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出超實用完賽禮，圖為 11K組限定的的「運動鞋袋」。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出超實用完賽禮，圖為 11K組限定的的「運動鞋袋」。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道與粉絲們再度相見。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道與粉絲們再度相見。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出運動周邊加購，包括「遊山玩水不可少漁夫帽」以及「環保愛地球矽膠水壺」，報名即可同步加購。圖／7-ELEVEN提供
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」推出運動周邊加購，包括「遊山玩水不可少漁夫帽」以及「環保愛地球矽膠水壺」，報名即可同步加購。圖／7-ELEVEN提供
睽違已久，大小朋友引頸期盼的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道正式起跑。圖／7-ELEVEN提供
睽違已久，大小朋友引頸期盼的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道正式起跑。圖／7-ELEVEN提供

路跑

延伸閱讀

OPEN!家族總動員 氣球路跑12月18日高雄登場

一天出爐只有100個！「WA!BAKERY」抹茶、巧克力流心新品 限時限量登陸夢時代

高雄特貿三千億開發案 鳴槍

陳其邁盼再給4年讓高雄起飛 柯志恩海線請益

相關新聞

11/1起入韓免簽證！「安心旅遊」加碼三大驚喜、抽機票

韓國政府今日宣布，將於11月1日起重啟台韓相互免簽政策，台韓旅遊正式恢復過往可自由往來，但訪韓仍需申請K-ETA（電子旅...

解缺蛋危機？今年進口雞蛋量大增 農委會：糕餅加工用

今年台灣面臨史上最嚴重的缺蛋危機，近期官方統計缺蛋狀況相對年初趨緩，但有養雞業者認為，國內並非已經不缺蛋，而是大量進口國...

美到哭～必搶最強倒數日曆！迪奧以夢幻星宿收編全系列

又即將迎來年底的節慶氛圍，度過辛苦的一年，更要好好犒賞自己！各大保養美妝品牌都會推出的倒數日曆，今年迪奧DIOR再度推出...

PChome 24h購物結盟FunNow推「吃喝玩樂」即時預訂服務

一站式購物體驗再升級！PChome 24h購物宣布聯手都會享樂預訂平台FunNow，推出「吃喝玩樂」即時預訂服務，首波已...

碳足跡標籤推動慢 環保署：氣候法通過後將可強制要求

台灣2009年起推動碳足跡標籤，但至今僅核發1240件產品，效率不彰，立委要求檢討，環保署表示，過去沒有母法規範，因此碳...

全家便利商店推韓、泰、日異國美食！「金家ㄟ」韓食新登場

東北季風發威，讓人不禁想來點美食補充熱量，適逢解封開啟大眾旅遊魂，全家便利商店即日起陸續推出多款濃郁異國風味美食，帶消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。