官網生日慶最大獎「免單」 海裕芬私房滷味慶周年

去年年底藝人海裕芬和富帝國際食創聯手研發的「嚕嚕姑滷」，10月滿周年，除了目前的7個品項，海裕芬再推出悶嚕嚕系列「就是愛豆你」、「魷其愛碎嘴」、「要聽胗話嗎」3款全新滷味，生日慶優惠同步開跑。

「嚕嚕姑滷」哪味電商將本月開放離島訂購與冷凍宅配，即日起官網也同步推出生日月五重奏優惠，包括消費滿1,500元現折百元，加贈獨家款保冷袋，哪味會員還有機會獨享抽免單與LINE POINTS 500點數；期間限定推出嚕嚕姑滷生日禮盒裝，8道料理共10盒。新品上市加碼推自由選活動，嘗鮮組4選1與悶嚕嚕新品任選3盒，組合優惠999元。

周年慶還有限時限額好康抽大放送，將抽出4名消費者享免單、訂多少就送多少；還可抽好禮LINE POINTS 500（須加入哪味LINE好友的會員才可參加此活動），將於11月11日前抽出，並於哪味及嚕嚕姑滷粉絲專頁公布得獎名單。

「嚕嚕姑滷」創立一周年，海裕芬表示，一路走來倍感艱辛，不僅歷經了疫情年，又要面對原物料上漲的雙重壓力，經營起來真的很不容易，所幸這期間受到許多朋友們的支持，帶給她無比的信心。

「嚕嚕姑滷」本季推出新款悶嚕嚕系列，以情緒性滷味的定位，其中，「魷其愛碎嘴」更是首次研發的海鮮滷味，嚴選鮮凍魷魚，經過獨家燜滷工法，將滷汁滷得入味，同時保留彈牙鮮嫩的口感，滋味微微香辣。「就是愛豆你」以脆口雲耳搭配吸飽鮮甜茄汁的軟嫩豆腸，還能直接吃到小塊番茄丁，滷汁酸甜帶獨門鹹香。

命名有趣的「要聽胗話嗎」，以九層塔搭配蔥、薑、蒜等辛香料滷製，再以獨家料理級燜煮工法，保有雞胗的軟Q口感，灑上黑胡椒粒，入口有九層塔獨特的鹹香，細細咀嚼後在唇齒間釋放出黑胡椒香。目前共有10款在官網優惠同慶。

FOODINNOVA 哪味電商平台：www.foodinnova.com.tw