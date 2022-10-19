快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典方形鞋頭、小貓跟新變化 秋冬風格混搭靠Dior這雙

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴，46,000元。圖／DIOR提供
D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴，46,000元。圖／DIOR提供

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的2022秋冬時裝系列凝視古往今昔，共振出與時俱進的時尚脈動，在秀場上，Roger Vivier為Dior設計的經典包鞋以全新樣貌登場，刺繡彰顯了不同的可能性，融合科技布料架構出的足踝細節展現極致工藝。而品牌更進一步將此概念延伸到秀場外的日場生活，透過造型師兼攝影師Maripol以深具風格魅力的拍立得（polaroid）畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影，體現自由奔放與女性自信風格。

出自Maria Grazia Chiuri之手的D-Motion高跟鞋，巧妙點綴2022秋冬系列廓形。D-Motion採用現代感的方形鞋頭設計，以高科技面料打造結合舒適與輕盈的鞋款，鞋跟透過纖巧優美的小貓跟展現典雅氣質，鞋面裝飾猶如運動鞋的橡膠鑲片，以大膽巧思注入休閒時尚的趣味氣息。Dior Idylle亮面小牛皮芭蕾平底鞋，搭配圓柱形鞋跟與方形鞋頭，為2022－2023秋冬系列推出的全新鞋款，幾何圖形的輪廓令人聯想到D-Moi高跟鞋的優美線條，芭蕾舞鞋飾以不對稱羅緞鞋釦，體現充滿女人味的優雅氣息。

切爾西靴廓形的D-Racer短靴則為經典造型注入現代Dior風格，採用黑色及白色小牛皮打造，搭配彈性飾帶與EVA橡膠鞋底增添穿著上的舒適性，鞋款側邊點綴金色「Christian Dior Paris」標誌。中性個性風的Dior Code樂福鞋，以女裝眼光重新詮釋男士鞋履，是初秋季節的最百搭的鞋款。此款樂福鞋採用黑色磨砂小牛皮製成，搭配黑色「Christian Dior」搪瓷金屬飾牌，內襯鋪以白色羊毛，是專為穿著者構思的親膚舒適與溫暖柔軟。

Dior Idylle藍色丹寧織錦緞方扣芭蕾舞鞋，34,000元。圖／DIOR提供
Dior Idylle藍色丹寧織錦緞方扣芭蕾舞鞋，34,000元。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞珠飾方扣露趾高跟鞋，56,000元。圖／DIOR提供
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞珠飾方扣露趾高跟鞋，56,000元。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
D-Racer黑色小牛皮高筒靴，57,000元。圖／DIOR提供
D-Racer黑色小牛皮高筒靴，57,000元。圖／DIOR提供
D-Racer白色小牛皮彈性帶低筒靴，46,000元。圖／DIOR提供
D-Racer白色小牛皮彈性帶低筒靴，46,000元。圖／DIOR提供
D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴，46,000元。圖／DIOR提供
D-Motion黑色柔軟小牛皮彈性帶低筒低跟靴，46,000元。圖／DIOR提供
Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋，37,000元。圖／DIOR提供
Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋，37,000元。圖／DIOR提供
Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋，37,000元。圖／DIOR提供
Dior Code黑色小牛皮與雙色琺瑯樂福鞋，37,000元。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
造型師兼攝影師Maripol以拍立得畫面，捕捉Maria Grazia Chiuri打造的一系列秋冬鞋履剪影。圖／DIOR提供
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞方扣芭蕾舞鞋，28,000元。圖／DIOR提供
Dior Idylle黑色漆面小牛皮與羅緞方扣芭蕾舞鞋，28,000元。圖／DIOR提供

Dior

延伸閱讀

年底東京最夢幻展覽！夢的設計師DIOR特展不能錯過

暖女每天餵虎斑浪貓 1個月後牠帶「全家6口」進門欽點奴才收編：靠你養了

Dior的女兒、Cartier的寶藏女孩！Jisoo只要一個動作　就可以達到100%的宣傳效果

NewJeans全員出動啦！風格短片大秀DIOR包鞋 勸敗有理

相關新聞

11/1起入韓免簽證！「安心旅遊」加碼三大驚喜、抽機票

韓國政府今日宣布，將於11月1日起重啟台韓相互免簽政策，台韓旅遊正式恢復過往可自由往來，但訪韓仍需申請K-ETA（電子旅...

解缺蛋危機？今年進口雞蛋量大增 農委會：糕餅加工用

今年台灣面臨史上最嚴重的缺蛋危機，近期官方統計缺蛋狀況相對年初趨緩，但有養雞業者認為，國內並非已經不缺蛋，而是大量進口國...

美到哭～必搶最強倒數日曆！迪奧以夢幻星宿收編全系列

又即將迎來年底的節慶氛圍，度過辛苦的一年，更要好好犒賞自己！各大保養美妝品牌都會推出的倒數日曆，今年迪奧DIOR再度推出...

PChome 24h購物結盟FunNow推「吃喝玩樂」即時預訂服務

一站式購物體驗再升級！PChome 24h購物宣布聯手都會享樂預訂平台FunNow，推出「吃喝玩樂」即時預訂服務，首波已...

碳足跡標籤推動慢 環保署：氣候法通過後將可強制要求

台灣2009年起推動碳足跡標籤，但至今僅核發1240件產品，效率不彰，立委要求檢討，環保署表示，過去沒有母法規範，因此碳...

全家便利商店推韓、泰、日異國美食！「金家ㄟ」韓食新登場

東北季風發威，讓人不禁想來點美食補充熱量，適逢解封開啟大眾旅遊魂，全家便利商店即日起陸續推出多款濃郁異國風味美食，帶消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。