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辣翻！楊冪代言ETRO秋冬形象大片曝光 美秀長腿讓網友都激動了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供
義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供

中國女星楊冪演戲精湛、身材傲人，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，她同時也是各大時尚活動爭相邀約的對象，因此身上代言品牌不少。像是義大利精品ETRO就找楊冪擔任品牌全球代言人，更於近期曝光全新秋冬形象廣告，即便選在荒漠裡拍攝呈現率性不羈感，但仍不時秀出美腿，讓網友們直呼「辣翻！」

楊冪不僅擁有精緻五官、凹凸有致的性感火辣身材，無論戲劇、時尚活動，走到哪都是美麗嬌點，更是流量保證。而她代言的義大利精品ETRO也如期曝光最新形象廣告，拍攝場景來到了中國無垠的曠野公路，以探索旅程為概念，楊冪呈現了品牌基因中，自由不羈的浪漫精神，同時透過詩意的畫面中傳遞出細膩的愉悅感。楊冪宛如一個不斷追尋自由真諦的旅者，身穿紅色天鵝絨西裝，或是精緻刺繡華美外套，以她特有隨興灑脫，詮釋現代女性獨立自信的的氣質。

義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供
義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供

而最讓粉絲激動的就是，即便是這系列廣告凸顯的是「帥氣」氛圍居多，但一幅楊冪身穿狼圖案上衣，搭配短褲秀出大長腿的美照，仍讓許多網友忍不住直呼「辣翻！」。此外，ETRO被暱稱為女王包的CROWN ME，推出全新CROWN ME FLAP款式 ，也隨著楊冪一同出現畫面中。新款採用義大利工匠由五色絲線手工編織Paisley紋的經典Arnica面料，簡約俐落的外型造型，立體鉚釘鑲嵌綠松石，盡顯幾何美學與極簡輪廓的摩登風格。

義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供
義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供

義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供
義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供

義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供
義大利精品ETRO曝光代言人楊冪詮釋的秋冬形象大片。圖／ETRO提供

ETRO CROWN ME系列肩背包。圖／ETRO提供
ETRO CROWN ME系列肩背包。圖／ETRO提供

ETRO CROWN ME系列肩背包。圖／ETRO提供
ETRO CROWN ME系列肩背包。圖／ETRO提供

ETRO CROWN ME系列肩背包。圖／ETRO提供
ETRO CROWN ME系列肩背包。圖／ETRO提供

義大利 廣告 品牌 楊冪

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