憑房卡享8折！台中李方艾美酒店 Ｘ瓦庫燒肉、麻辣鍋

未開幕先轟動、試營運期就創下高住房率的台中李方艾美酒店，優惠活動再一波，即日起至12月31日，房客持房卡至鄰近的瓦庫燒肉、瓦庫麻辣鍋及不葷主義用餐，即可享8折優惠，生日前後3天內於點餐時出示證件、再加碼精緻小點。

台中老建築改裝的餐廳不少，瓦庫系列的燒肉與麻辣鍋算是其中翹楚。由日式老宅建築改裝的「瓦庫燒肉」，耗資1.2億翻轉荒廢二十餘年的頹敗老屋，原要經營素食茶餐廳，但年輕的員工們都是肉食族，投票表決「應該在歷史建築裡大啖燒肉」，於是，90年歷史的紅磚瓦日式建築就此飄出肉香。

老建築側邊攀爬著綠色植栽，匆匆走過，若非香氣迷人，很難發現這裡有間燒肉店。店內保留弧形的紅磚廊道，1、2樓空間風格不同，小包廂更有古趣；餐點以雙人套餐和三人套餐為主，當然也有單點的選項，除了各式肉品、海鮮、蔬菜，人氣招牌特色是「蒜香胡椒蝦飯」、「築地海鮮煎餅」，餐後甜點力推「瓦庫綿綿」，有花生、芝麻、抹茶三種口味，搭配煉乳、紅豆和小湯圓。

相較於燒肉店以老建築與烤肉香氣吸客，瓦庫麻辣鍋則是愈夜愈美，整棟老式建築搭配紅燈籠，還未進店，就聞到濃濃麻辣味。這是老闆不惜重金，從大陸進口青磚與花窗，並將餐廳1樓門面留給開放式廚房，食客可探見食材到鍋底的全過程，不僅於此，還將大廚派至重慶學藝，帶回正宗的重慶麻辣風味。

在古色古香的老建築裡吃鍋，也佩服出資者的勇氣，整棟樓僅10張桌，木雕窗花相圍，保留最舒適的空間與視野，據說，左右兩側的窗花還有不同的典故，右側窗花來自江蘇、左側出於浙江，雖是同時期作品，但細膩度大不同。

除了濃厚的中國風情，湯頭也是一絕，麻辣鍋偏麻香，白鍋濃郁，肉質優、擺盤也美，其鍋爐選用下吸式排煙，用完餐也不必擔心身上留有麻辣味。

瓦庫燒肉

地址：台中市中區民權路16號

電話：04-2223-1188

瓦庫麻辣鍋

地址：台中市中區自由路二段33號

電話：04-2223-1155