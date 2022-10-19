11/1起入韓免簽證！「安心旅遊」加碼三大驚喜、抽機票

韓國政府今日宣布，將於11月1日起重啟台韓相互免簽政策，台韓旅遊正式恢復過往可自由往來，但訪韓仍需申請K-ETA（電子旅遊許可證）。此外，韓國觀光公社即起至11月30日同步推出「安心旅遊就在韓國」三項驚喜活動，大獎包括來回機票、韓國精品。

疫情即將過去，亞洲各國大門陸續開啟，韓國政府繼宣布解除入境前後的PCR後，10月19日再度宣布，將重啟台韓相互免簽政策，唯訪韓仍需申請K-ETA（電子旅遊許可證）。因此，8至10月期間限定免簽時所申請之K-ETA效期，也自動延長自原K-ETA上的原始有效期，11月1日起持有K-ETA之民眾即享有兩年無限次數入境韓國90天的免簽政策。

但要特別注意，第一次申辦K-ETA的民眾，最晚需於出發72小時前上網申辦，費用為韓幣1萬元，入境時即不需填寫入境卡。

即日起至11月30日，韓國觀光公社也推出「安心旅遊就在韓國」活動，共有三項驚喜活動，驚喜一是還未出發者，可參加「驚喜戳戳樂」天天加碼送，人人有獎，不論是行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金或是景點門票、訂房折價券等，有戳就有獎。

若是計畫在11/30前出發旅遊韓國，可參加「Fun好康」買行程登錄抽大獎，購買指定韓國團體行程或自由行指定商品，並於活動期間內完成登錄，就有機會抽中再次前往韓國的來回機票或韓國精品大獎。

此外，還沒有計劃出境旅遊也能參加「分享活動」，加入「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，活動期間每人每日都可公開分享活動至個人FB一次，活動結束後將抽出200名送CITY CAFÉ提貨券。

安心旅遊就在韓國

活動日期：10/13～11/30