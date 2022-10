從郵購目錄到高級珠寶書 Tiffany Blue Book將登台展

Tiffany即將於台北發表Blue Book植物綺境高級珠寶,屆時將展出2022年全新推出的BOTANICA植物綺境系列高級珠寶,品牌傳承百年的精湛工藝及超凡美學將繁花簇錦融入設計之中,分為春季、夏季、秋季三大系列,以精湛工藝、極致的鑽石和彩色寶石,煥新品牌歷史中多個經典植物主題。

Tiffany Blue Book高級珠寶系列之名源自Tiffany每年所發表的Blue Book,初版由Tiffany於1845年出版,是美國第一本郵購目錄,獲得非凡迴響。如今,以此為名的Tiffany Blue Book系列高級珠寶,都是由品牌工藝師以傳承百年的精湛工藝將富有想像力的設計化為真實,打造出每件獨一無二的創作。

最初Blue Book系列主打購自法國與西班牙皇室貴族的華麗鑽石,為創辦人Charles Lewis Tiffany贏得《紐約時報》(The New York Times)冠上「鑽石之王」的美譽。Tiffany & Co.在19世紀末於巴黎世界博覽會中以這些華麗鑽石為主角的展覽獲得多項金獎肯定,而取材自這些古典創意的珠寶作品則多次成為鍍金時代時期Blue Book系列的亮點。到了20世紀,Tiffany更由引薦者躍升為珍稀珠寶命名者,為世人發掘並引進珠寶界的傳奇四大寶石:丹泉石(Tanzanite)、沙弗萊石(Tsavorite)、孔賽石(Kunzite)、摩根石(Morganite)。