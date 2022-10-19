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從郵購目錄到高級珠寶書 Tiffany Blue Book將登台展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany即將於台北發表Blue Book植物綺境高級珠寶展，屆時將展出2022年全新推出的 Blue Book 高級珠寶BOTANICA植物綺境系列。圖／Tiffany提供
Tiffany即將於台北發表Blue Book植物綺境高級珠寶展，屆時將展出2022年全新推出的 Blue Book 高級珠寶BOTANICA植物綺境系列。圖／Tiffany提供

Tiffany即將於台北發表Blue Book植物綺境高級珠寶，屆時將展出2022年全新推出的BOTANICA植物綺境系列高級珠寶，品牌傳承百年的精湛工藝及超凡美學將繁花簇錦融入設計之中，分為春季、夏季、秋季三大系列，以精湛工藝、極致的鑽石和彩色寶石，煥新品牌歷史中多個經典植物主題。

Tiffany Blue Book高級珠寶系列之名源自Tiffany每年所發表的Blue Book，初版由Tiffany於1845年出版，是美國第一本郵購目錄，獲得非凡迴響。如今，以此為名的Tiffany Blue Book系列高級珠寶，都是由品牌工藝師以傳承百年的精湛工藝將富有想像力的設計化為真實，打造出每件獨一無二的創作。

最初Blue Book系列主打購自法國與西班牙皇室貴族的華麗鑽石，為創辦人Charles Lewis Tiffany贏得《紐約時報》（The New York Times）冠上「鑽石之王」的美譽。Tiffany & Co.在19世紀末於巴黎世界博覽會中以這些華麗鑽石為主角的展覽獲得多項金獎肯定，而取材自這些古典創意的珠寶作品則多次成為鍍金時代時期Blue Book系列的亮點。到了20世紀，Tiffany更由引薦者躍升為珍稀珠寶命名者，為世人發掘並引進珠寶界的傳奇四大寶石：丹泉石（Tanzanite）、沙弗萊石（Tsavorite）、孔賽石（Kunzite）、摩根石（Morganite）。

除了寶石，Tiffany Blue Book也是一本乘載美學傳承演變的活歷史書。在1920年Blue Book系列中，Tiffany創辦人Charles Lewis Tiffany之子Louis Comfort Tiffany的創作，可見深受印度的蒙兀兒宮廷珠寶啟發，傑出的彩色玻璃工藝與自然主義精神也讓他成為在19和20世紀「新藝術」（Art Nouveau）風格的美國設計先驅。1956年，20世紀最有才華的藝術家之一的珠寶設計大師Jean Schlumberger加入Tiffany，作品充滿諧趣與新奇的奇幻風格，代表作除了1961年的經典電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's）中，奧黛麗赫本所配戴的128.54克拉黃鑽石絲帶項鍊，他以鳳頭鸚鵡為靈感所設計出的石上鳥胸針更可謂是21世紀具標誌性的珠寶設計之一。

BLACKPINK成員ROSÉ佩戴2022 Blue Book高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
BLACKPINK成員ROSÉ佩戴2022 Blue Book高級珠寶系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶BOTANICA系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶BOTANICA系列。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵演繹Tiffany & Co. 2022年全新Blue Book高級珠寶BOTANICA植物綺境系列。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵演繹Tiffany & Co. 2022年全新Blue Book高級珠寶BOTANICA植物綺境系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌單顆重逾12克拉鑽石蒲公英造型鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌單顆重逾12克拉鑽石蒲公英造型鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌單顆重逾12克拉鑽石蒲公英造型鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列鉑金鑲嵌單顆重逾12克拉鑽石蒲公英造型鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶BOTANICA系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶BOTANICA系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶系列Schlumberger 18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶BOTANICA系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2022 Blue Book高級珠寶BOTANICA系列。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶

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