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鯛魚燒、廣島炸牡蠣免費吃！和牛涮、品田牧場開萬聖趴
萬聖節10月底將登場，搶攻疫後聚餐商機，王品集團旗下和牛鍋物吃到飽「和牛涮」，加碼召喚高人氣甜點巧克力鯛魚燒重磅回歸，10/31前到店內消費頂級和牛套餐，免費大啖鯛魚燒吃到飽；日式豬排專賣品牌「品田牧場」即日起到店內消費出示「王品瘋美食」APP活動票券，點兩客套餐就招待價值110元「酥炸廣島牡蠣」一份。
「和牛涮」店內人氣最夯的鯛魚燒霜淇淋，推出以來廣受好評，此次呼應萬聖節主題「巧克力鯛魚燒」特地洄游，聯手暖橘色「起司鯛魚燒」同步出擊，黑橘色系組合讓火鍋控們沉浸萬聖節氛圍。10/31前，到和牛涮全台8家分店消費「頂級和牛」或「極上和牛」套餐，免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠，火鍋控們可從主食到甜點都大滿足。
主打創意豬排料理品牌「品田牧場」，10/15～12/15不分平假日，只要到店內消費兩客套餐，並出示「王品瘋美食APP」活動票券，就送「酥炸廣島牡蠣」一份（兩顆）；即日起至年底到Line官方帳號領取集點卡，集滿兩點加碼贈「黃金海老排」一份，滿三點可參加「幸運輪盤轉轉樂」活動，有機會享用招牌單品「廣島三味牡蠣」、「章魚燒豚丸」或「香酥海老」；集滿五點則可領取單筆消費88折優惠。
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