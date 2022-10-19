鯛魚燒、廣島炸牡蠣免費吃！和牛涮、品田牧場開萬聖趴

萬聖節10月底將登場，搶攻疫後聚餐商機，王品集團旗下和牛鍋物吃到飽「和牛涮」，加碼召喚高人氣甜點巧克力鯛魚燒重磅回歸，10/31前到店內消費頂級和牛套餐，免費大啖鯛魚燒吃到飽；日式豬排專賣品牌「品田牧場」即日起到店內消費出示「王品瘋美食」APP活動票券，點兩客套餐就招待價值110元「酥炸廣島牡蠣」一份。

「和牛涮」店內人氣最夯的鯛魚燒霜淇淋，推出以來廣受好評，此次呼應萬聖節主題「巧克力鯛魚燒」特地洄游，聯手暖橘色「起司鯛魚燒」同步出擊，黑橘色系組合讓火鍋控們沉浸萬聖節氛圍。10/31前，到和牛涮全台8家分店消費「頂級和牛」或「極上和牛」套餐，免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠，火鍋控們可從主食到甜點都大滿足。