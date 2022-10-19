璀璨美鑽小花綻放優雅！梵克雅寶Fleurette全新演繹

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的標誌之作Fleurette，以七顆圓鑽互相緊貼、組成經典的花冠圖騰，首現於1920年代梵克雅寶的珠寶作品，鑽石、紅寶石或藍寶石在各個時代品味的洗禮下不斷蛻變，魅力至今依舊從未褪色。 無論是一枝獨秀還是花團錦簇。2022年，品牌以嶄新鑲嵌方式勾勒經典白K金和美鑽花冠，直徑8.8毫米、七顆總重約0.73克拉的美鑽互相緊貼，推出包括單花與5花項鍊、戒指、耳環等4款新作。

自1920年代問世的Fleurette系列，最初出現在裝飾藝術作品上，花冠圖騰鑲嵌鑽石、紅寶石或藍寶石；到了1940年代，更換上當時流行的縐紋黃金外衣，至奔放自由的1970年代，還以蛋面切割寶石的手法在項鍊上盛開。風格化的花冠圖騰經過無數次演繹，最經典的白色珠寶至今仍是經典中的經典。全新Fleurette戒指換上嶄新的鑲座，戒環兩端形如「領帶」，鑽石由大至小從中央向外整齊排列，整體線條弧度呼應領帶由寬至窄的造型；5花項鍊的圖騰兼具更為寬鬆、練身更為細緻，更顯優雅細緻。 Fleurette 18K白金鑲鑽項鍊，5花，約125萬元。圖／梵克雅寶提供 Fleurette 18K白金鑲鑽耳環，約51萬元。圖／梵克雅寶提供 Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，約42萬4,000元。圖／梵克雅寶提供 以線鋸為戒指鑲座加工。圖／梵克雅寶提供 1928的Nécessaire Millefiori裝飾藝術風格百寶匣上就出現Fleurette圖案。圖／梵克雅寶提供 在Fleurette圖騰上鑲嵌一顆鑽。圖／梵克雅寶提供 Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，約42萬4,000元。圖／梵克雅寶提供 Fleurette 18K白金鑲鑽吊墜，約30萬3,000元。圖／梵克雅寶提供