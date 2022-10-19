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璀璨美鑽小花綻放優雅！梵克雅寶Fleurette全新演繹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Fleurette戒指的鑽石花冠。圖／梵克雅寶提供
Fleurette戒指的鑽石花冠。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的標誌之作Fleurette，以七顆圓鑽互相緊貼、組成經典的花冠圖騰，首現於1920年代梵克雅寶的珠寶作品，鑽石、紅寶石或藍寶石在各個時代品味的洗禮下不斷蛻變，魅力至今依舊從未褪色。 無論是一枝獨秀還是花團錦簇。2022年，品牌以嶄新鑲嵌方式勾勒經典白K金和美鑽花冠，直徑8.8毫米、七顆總重約0.73克拉的美鑽互相緊貼，推出包括單花與5花項鍊、戒指、耳環等4款新作。

自1920年代問世的Fleurette系列，最初出現在裝飾藝術作品上，花冠圖騰鑲嵌鑽石、紅寶石或藍寶石；到了1940年代，更換上當時流行的縐紋黃金外衣，至奔放自由的1970年代，還以蛋面切割寶石的手法在項鍊上盛開。風格化的花冠圖騰經過無數次演繹，最經典的白色珠寶至今仍是經典中的經典。全新Fleurette戒指換上嶄新的鑲座，戒環兩端形如「領帶」，鑽石由大至小從中央向外整齊排列，整體線條弧度呼應領帶由寬至窄的造型；5花項鍊的圖騰兼具更為寬鬆、練身更為細緻，更顯優雅細緻。

Fleurette 18K白金鑲鑽項鍊，5花，約125萬元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽項鍊，5花，約125萬元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽耳環，約51萬元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽耳環，約51萬元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，約42萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，約42萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
以線鋸為戒指鑲座加工。圖／梵克雅寶提供
以線鋸為戒指鑲座加工。圖／梵克雅寶提供
1928的Nécessaire Millefiori裝飾藝術風格百寶匣上就出現Fleurette圖案。圖／梵克雅寶提供
1928的Nécessaire Millefiori裝飾藝術風格百寶匣上就出現Fleurette圖案。圖／梵克雅寶提供
在Fleurette圖騰上鑲嵌一顆鑽。圖／梵克雅寶提供
在Fleurette圖騰上鑲嵌一顆鑽。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，約42萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽戒指，約42萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽吊墜，約30萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Fleurette 18K白金鑲鑽吊墜，約30萬3,000元。圖／梵克雅寶提供

鑽石 戒指 珠寶

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