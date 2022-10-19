解缺蛋危機？今年進口雞蛋量大增 農委會：糕餅加工用

今年台灣面臨史上最嚴重的缺蛋危機，近期官方統計缺蛋狀況相對年初趨緩，但有養雞業者認為，國內並非已經不缺蛋，而是大量進口國外雞蛋，才貌似不缺蛋，國內生產成本相對高，憂心長此以往，加工市場將逐步被蠶食取代。

根據統計，帶殻蛋進口109年999公噸、110年483公噸；111年光是1至9月，就進口了1379公噸，今年雞蛋進口確實比過去兩年多，進口量三年最高，主要進口國家為美國、日本、以及澳洲，其中又以距離最短的日本進口最多。

農委會表示，帶殼雞蛋原本就是自由貿易品項，今年進口雞蛋較多，主要是因應加工市場，多一個穩定的原料採購來源，是否因此造成後續雞蛋產銷變化，會密切觀察。

本刊接獲蛋雞業者反應，國內雞蛋不足，農委會一直委託中央畜產會從美日進口雞蛋；卻沒有公開說明進口量價等比較數據，甚至把進口蛋跟蛋品加工廠交換國產蛋時，運輸車輛都嚴格管制指派，過程神秘；憂心蛋品加工廠、消費者習慣進口雞蛋後，國內雞蛋會逐步失去市場。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，雞蛋可以進口，但過程應該公開透明。

農委會畜牧處副處長江文全表示，業者誤解了，今年缺蛋，為了調節雞蛋供需狀況，年初開始引導加工業者進口雞蛋，分為兩個管道，一是業者自己進口，另外則是由中央畜產會成立平台進口；雞蛋在國外價格相對便宜，但進口需要加上30%關稅以及運費，到案價格跟國產雞蛋差不多，一顆雞蛋約5、6元，對做糕餅的加工業者來說，原料品質價格供貨穩定、具有調節彈性，多一個業務用雞蛋的採購通路。

他表示，過去，雞蛋受限於保存期限、運輸成本與條件等因素，除了速食店或公司本身經營策略會進口外，對國內業者相對沒有誘因；但今年因為缺蛋，加上國內蛋價相對高，後續是不是會對產業形成結構性改變，農委會會密切觀察。

江文全說，由中央畜產會成立平台進口雞蛋，是類似滾動倉儲的概念，是調節性產銷供需的機制，有助於穩定雞蛋零售量價；進口蛋佔整體不到1%，透過畜產進口的雞蛋主要通路是各式加工業者，不得進入一般家戶和零售市場的通路，也因此要管制運輸車輛，是必要的管制措施；但若業者自行從國外進口雞蛋屬於自由貿易，官方不會約束。