海尼根限量立體造型悠遊卡又來了！快衝小7、家樂福

海尼根去年首次推出「海尼根0.0零酒精罐裝造型悠遊卡」，首波5,000個透過7-Eleven ibon機台預購，一分鐘狂銷1,600個，開放三分鐘就全數搶光。今年再推「海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡」，全台7-Eleven即日起、家樂福10月26日起限量開賣。

海尼根Silver星銀啤酒330毫升罐裝6入兩組+3D造型「海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡」，首發組合價729元，全台限量9,000組。

海尼根Silver星銀啤酒承襲經典製程，保有品牌一貫的高品質，打造滑順細緻、尾韻清透的全新風味；今年海尼根再次把腦筋動到悠遊卡身上，採用1比3等比例縮小，整體罐身只有5公分高，100％完美還原上方拉環、瓶身印刷等細節，更多了個品牌星星圓形吊牌。暢飲海尼根Silver星銀啤酒、滿足清爽順飲的口感之餘，還能隨身攜帶這「罐」，享受輕鬆悠遊。

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