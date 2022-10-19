董事長親赴日本喬航線 虎航明年1月航班數可望大進展

因應各國邊境開放，各場站陸續浮現人力調派困難等問題，導致各航空公司出現航班調整等狀況，台灣虎航董事長陳漢銘上周日親赴日本協調，部份場站於明年1月，航班數量可望有重大進展，包括桃園-新千歲航線，有機會自現行的每周3班增至每周7班、桃園-東京成田/羽田及高雄-東京成田航線可望執行每周29班。

台灣虎航說，其餘二、三線城市如仍因人力、設備短缺而持續無法開放，也將評估是否就鄰近航點執行增班，以滿足市場需求；陳漢銘也向各地方縣廳提案，期望各縣廳能考量是否藉陸路交通補助，滿足台虎旅客想要造訪當地的旅遊計畫。

台灣虎航說明，陳漢銘抵達日本首站為疫後首開拓的新航線新千歲機場，進行場站拜會後，便再轉赴東京拜會日本國內相關單位，包括走訪日本國土交通省、日本旅行業協會、仙台國際機場株式會社、茨城空港、岩手縣廳、地面作業代理等單位。

日方各單位回應，因應疫情衝擊期間，執行大量裁員以減少人事成本，然而考量疫情對航空產業帶來嚴重的衝擊，即便進行人員招募，也比往常更加艱難。日本自本月11日正式開放後，確實收到各國各航的復航或是增班需求，各相關單位也同步啟動人才招募作業，只是考量除招募外，人員尚需培訓方可就位，對於未能即時全面恢復，僅能先採用配額的方式來滿足各國各航，因此各航空公司的航班皆受到影響，但是日方相當正視這個問題的嚴重性。

台灣虎航說，經與相關單位討論後，針對地面運務作業的人員缺乏，將研擬是否由航空公司派員支援，好讓航班盡可能順利執行，以減少航班調整幅度。而關於CIQS(海關Custom、移民Immigration、檢疫Quarantine、保安Security)人力不足，甚或導致部份二、三線城市尚未能立刻接受國際航班的因素，各機場公司及地方縣廳也已介入了解，並協助協調人力的可能性，也將督促場站設備盡速到位，力求在最短的時間內整備完畢以開放歡迎國際旅客。

台灣虎航也說，日本近期為刺激觀光，現正積極補助國旅，所以日本國內旅遊需求強勁，但為歡迎國際旅客入境，也將朝協調暫時性派遺執行國內航班人力的可能性，以彌補短期的人力缺口。

台灣虎航說，本次拜會後已和日方端初步凝聚共識，考量台灣虎航是飛航日本最多航點的航空公司，其中包括許多二、三線城市，現階段將共體時艱、互相支援，以協助日方各場站度過人力短缺的時期，也維繫台日雙邊友好的情誼，更期待能儘速回到疫情前雙邊得以自由往來的旅遊觀光榮景。