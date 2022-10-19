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秋冬不沉悶？巫建和、陳昊森巧搭「黑單品」各展率性
隨著季節邁入秋冬，沈穩的大地色系開始籠罩全身。黑色一向保暖、並可和各種顏色調合。但如何運用黑色單品而不單調？近日便有巫建和、陳昊森，各自運用黑色皮件或表款，巧妙展現復古、飛官的不同率性風格。
在近日大夯台劇《台北女子圖鑑》中嘎上一角的巫建和，日前以一身復古的粗織咖啡色毛衣搭配了高筒黑色軍靴，以及手上的伯爵（PIAGET）Polo夜黑色自動上鍊精鋼腕表。看似全身都是大地色竟然不顯悶？不僅因為表款具有內枕、外方的兩種線條，加上巫建和大膽再組合了兩只Possession系列玫瑰金鑽戒，不僅讓鑽石光芒與玫瑰金增色，也讓全身的黑更顯大方、沈穩。
將有新戲《第9節課》與許瑋甯演出火熱對手戲的陳昊森，則為萬寶龍（Montblanc）拍攝了一組大師傑作精選系列鱷魚紋皮件的形象視覺。只見陳昊森時而手提迷你包、又或接上背帶斜背，展現宛如飛行員的灑脫不羈。且看陳昊森全身造型從飛行皮夾克、長靴、長褲，90%以上都是黑，造型翻轉的亮點就在於飛行夾克的白色毛毛翻領，還有包款的鱷魚皮紋雖為黑色、但將帶來自然的光澤反射，讓黑色自帶光芒氣場，也讓包款為全身風格助攻。
Montblanc大師傑作精選系列本次使用柔軟的霧面黑色皮革為素材，並結合鈀金屬的筆尖形狀拉鍊頭、筆尖形狀的皮革裝飾，全系列單品除了時下流行的迷你小包可手提、手肩背，另有灰色和英國綠色的小8卡式收納包、6卡式皮夾、卡夾與馬蹄形搭扣皮帶。此外中型行李包適合在台灣小旅行，而大型包包則合適國外長天數旅程。其中入門的六卡皮夾萬元有找、訂價約7,100元，最高價款式則為大型行李包，訂價66,700元。
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