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「宜得利」首進天母 在地3大百貨改裝新櫃天母人超嗨

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北天母店今年引進6大新櫃，豐富天母商圈生活機能。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店今年引進6大新櫃，豐富天母商圈生活機能。圖／新光三越提供

天母商圈動了起來，新光三越台北天母店今年迎來最大改裝，6大獨家新櫃加入讓即將在10/27登場的周年慶更有話題，包括日本連鎖家居「NITORI宜得利」將於10/26首度進駐天母，引起天母人熱議，也為生活氣息濃厚的天母商圈再添生活機能的便利性。

新光三越天母店今年進駐新櫃，涵蓋美食、咖啡、家居到生活風格，滿足天母人生活需求。包括澳洲和牛9+等級燒肉專賣「Kanpai CLASSIC老乾杯」、300坪的「NITORI宜得利家居」、「YOKU MOKU」台灣旗艦店、天母獨家「星乃珈啡店」、天母獨家「MONCEAU FLEUR」、天母首家主打現烤烘焙麵包「星巴克」嶄新登場。

NITORI宜得利家居開幕獨家優惠推出10/26－11/6單筆滿1,000元送宜得利會員點數100點，10/26－10/30、11/5－11/6滿200元贈品牌購物袋。不只有家居新櫃，今年新光三越周年慶主打的「千元送千點」，手上點數除了折抵消費，還可以扣點兌換Pininfarina義式精品廚具、日本BALMUDA美學家電，在首波周年慶掀起兌換潮，像是BALMUDA家電幾乎在首日被搶兌一空，讓百貨緊急追加。

另外，大葉高島屋繼去年底起一口氣調整將近百家專櫃，今年第四季迎接周年慶還有有超過20家新櫃陸續登場，像是「Dior」化妝品旗艦店、「萬寶龍」等。緊鄰棒球場帶動美食需求，另有「bb.q Chicken」韓式炸雞餐廳、「小樽手作珈琲」、「奧特拉麵」等美食餐廳進駐，以及預計11月新開幕的一人燒肉品牌「Ikigai燒肉」全台首店，另有「上海鄉村」、韓式烤肉連鎖品牌「兩班家」、「Chili's」美式餐廳，以及饗賓餐旅集團旗下果然匯、饗泰多、開飯川食堂等諸多餐飲，強化美食戰力。

香氛與高爾夫市場崛起，SOGO天母店在上半年分別引進Jo Malone、SABON、DARPHIN三支香氛保養品牌，與新增高爾夫球品牌，滿足周圍上班族與天母在地居民需求。

天母獨家「星乃珈啡店」。圖／新光三越提供
天母獨家「星乃珈啡店」。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店「NITORI宜得利」10/26開幕，為首度進駐天母商圈。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店「NITORI宜得利」10/26開幕，為首度進駐天母商圈。圖／新光三越提供
主打現烤烘焙麵包的「星巴克」。圖／新光三越提供
主打現烤烘焙麵包的「星巴克」。圖／新光三越提供
主打澳洲和牛9+等級燒肉專賣的「Kanpai CLASSIC老乾杯」。圖／新光三越提供
主打澳洲和牛9+等級燒肉專賣的「Kanpai CLASSIC老乾杯」。圖／新光三越提供
天母獨家的「MONCEAU FLEUR」。圖／新光三越提供
天母獨家的「MONCEAU FLEUR」。圖／新光三越提供
緊鄰棒球場的大葉高島屋引進諸多美食新櫃。圖／大葉高島屋提供
緊鄰棒球場的大葉高島屋引進諸多美食新櫃。圖／大葉高島屋提供
「YOKU MOKU」台灣旗艦店。圖／新光三越提供
「YOKU MOKU」台灣旗艦店。圖／新光三越提供

天母 品牌 周年慶

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