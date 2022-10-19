Google Family Link功能改版大進化 幫助家長輕鬆管理 Google TV也能用

不要再怪小孩對3C著迷了，除了為孩子篩選適齡的內容與服務，身為大人更應該運用聰明的管理方式，讓孩子可以更健康安全地享受科技帶來的幫助。Google宣布為家長和孩童推出全新的Family Link和Google TV功能，更新了管理頁面設計並新增了許多更有彈性的管理功能，甚至從網頁版、Google TV也能更方便地進行設定，新功能將在未來幾週內陸續推送，幫助全家人共同建立健康、良好的科技服務使用習慣。

Google Family Link應用程式已經推出5年了，提供各項控制和設定，包括使用時間限制、透過內容篩選機制，讓家長與孩子可以找到適齡的觀看內容。這次Google依照家長們的回饋意見，重新設計了Family Link，將大家最常用的工具放到最顯眼處，其中最重要、也是家長們最常用的，就是管理裝置使用時間的功能，「監護」分頁能幫助家長更輕鬆地進行監督，為不同裝置或特定應用程式設定使用時間、內容限制並管理應用程式資料權限。若是遇到需要暫時調整裝置使用時間的限制，現在也可以設定「僅限今天」，像是遇到假日想大家放鬆一下，就可以暫時調整不怕隔天忘記調回來。

此外，在「位置」分頁中，也可以在同一張地圖上，透過裝置位置查看每個孩子的所在位置，甚至掌握孩子手機電池的續航時間，或是當孩子的裝置在附近卻遍尋不著，就可以讓裝置發出鈴聲、方便尋找，而家長也能開啟通知，在孩子到達或離開學校或足球練習地點等特定目的地時收到提醒。

忙碌的家長難以隨時關注孩子們在做什麼，仍在持續優化、加入新功能的「裝置重要活動」分頁，將會統整顯示孩子使用應用程式的情況、裝置使用時間和最近安裝的應用程式，孩子如何使用裝置，家長都能一目瞭然。Google還為家長建立了集中管理頁面，方便統一查看孩子的要求及通知。

而串流影音的蓬勃發展，也帶動智慧電視成為家庭必需品，這次Google TV提供各年齡孩童都適用的兒童設定檔，包括可由家長直接管理並新增的待觀看影劇清單、Google兒童推薦內容，以及YouTube受監督帳戶等功能，Google還增加了新的「隱藏」按鈕，讓家長可以從熱門電影或熱門電視節目列中隱藏不感興趣的標題，只需按住遙控器上的「選擇」按鈕並選擇「隱藏｣即可。