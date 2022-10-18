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搭載M2晶片的超強大iPad Pro登場 可拍ProRes影片 搭懸浮Apple Pencil超流暢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
具備M2晶片的新款iPad Pro正式亮相。圖／蘋果提供
具備M2晶片的新款iPad Pro正式亮相。圖／蘋果提供

不讓你的荷包有喘息的機會，蘋果執行長Tim Cook稍早在Twitter上發布了一則展現眾多強大功能特色，五彩繽紛讓人目不暇給的短影片，並寫下「The possibilities are endless. #TakeNote」，正式宣告搭載M2晶片的新一代iPad Pro華麗登場！

M2晶片配備比M1最快可達15%的8核心CPU，效能和效率核心都更加升級，並擁有10核心GPU，為要求最嚴苛的使用者提供速度最高可快達35%的圖形處理效能。CPU和GPU結合16核心神經網路引擎，每秒可進行15.8兆次處理，較M1多了40%，讓iPad Pro在處理機器學習任務時更顯強大。M2晶片也具備每秒100GB的統一記憶體頻寬，較M1多上50%，並支援高達16GB的快速統一記憶體，讓多工處理和處理大型任務更加流暢。

M2強大的效能，讓新一代iPad Pro更能滿足專業使用者的需求，無論是攝影師編輯大型照片圖庫、設計師操作複雜的3D物體、醫療保健專業人員處理先進影像及分析。結合相機後，更讓使用者可以使用iPad Pro拍攝ProRes規格影片，同時將ProRes素材轉碼速度提升最高可達3倍，也就是說，我們應該很快就能看到使用iPad Pro拍電影的消息。

另外一項全新亮點功能，則是第2代Apple Pencil將可以在全新iPad Pro和 iPadOS 16中使用「懸浮功能」，筆尖距顯示器上方12公釐時即可被偵測到，方便使用者在標示記號前先行預覽，讓使用者能夠更精準地進行素描或繪畫，手寫輸入轉換的速度也會變更快，並且更流暢地跨不同App使用，帶來嶄新的標記與繪畫體驗。

而先前在iPadOS 16發表時預告過的「幕前調度Stage Manager」功能，更能讓iPad上的多工處理體驗進入全新境界，可自動整理、快速切換App和視窗，使任務之間的切換快速又簡單。今年稍晚，「幕前調度」功能將全面支援外接顯示器，解析度可高達6K，並同時在iPad和外接顯示器上使用最多各4個App工作。

全新iPad Pro同樣提供11吋和12.9吋2種尺寸，以及銀色和太空灰色外觀，並具備128GB、256GB、512GB、1TB和2TB容量可供選擇。11吋iPad Pro Wi-Fi機型售價27,900元起，Wi-Fi+行動網路機型售價32,900元起；12.9吋iPad Pro Wi-Fi機型售價37,900元起，Wi-Fi+行動網路機型售價 42,900元起，目前還未公告在台上市時間。

蘋果執行長Tim Cook稍早在Twitter上發布了新品消息。圖／摘自@tim_cook
蘋果執行長Tim Cook稍早在Twitter上發布了新品消息。圖／摘自@tim_cook
iPad Pro提供11吋和12.9吋2種尺寸，以及太空灰色和銀色外觀，並配備全世界最先進的行動顯示器。圖／蘋果提供
iPad Pro提供11吋和12.9吋2種尺寸，以及太空灰色和銀色外觀，並配備全世界最先進的行動顯示器。圖／蘋果提供
Apple Pencil最多可在距顯示器上方12公釐時被偵測到，方便使用者在標示記號前先行預覽。圖／蘋果提供
Apple Pencil最多可在距顯示器上方12公釐時被偵測到，方便使用者在標示記號前先行預覽。圖／蘋果提供
「幕前調度」是嶄新的多工方式，能在iPad和外接顯示器上操作多個重疊、可調整大小的視窗，螢幕上最多可同時執行8個使用中的App 。圖／蘋果提供
「幕前調度」是嶄新的多工方式，能在iPad和外接顯示器上操作多個重疊、可調整大小的視窗，螢幕上最多可同時執行8個使用中的App 。圖／蘋果提供
M2 的突破性效能為 iPad 帶來更多令人驚豔的專業級 app 選項，包括DaVinci Resolve、Adobe Photoshop、Affinity Publisher 2 iPad、Octane X及uMake等。圖／蘋果提供
M2 的突破性效能為 iPad 帶來更多令人驚豔的專業級 app 選項，包括DaVinci Resolve、Adobe Photoshop、Affinity Publisher 2 iPad、Octane X及uMake等。圖／蘋果提供

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