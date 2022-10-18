永豐金控發起嘉年華「碳神放假日」邀大眾共度綠色周末

身為台灣金融業翻轉領導者的「永豐金控」，除了全方位產品與服務，也連年發起驚喜市場的新穎創舉。無論是開創數位化、率先倡議永續意識的風潮，在投資存股的需求開發上也不斷革新，讓打造「富腦袋」不再是大眾難題。旗下風靡年輕族群的「大戶DAWHO」，高度整合虛實世界，讓聰明理財的意識更廣為人知，拿下2021德國「iF Design Award」兩項大獎，是當年度台灣唯一獲得iF殊榮的金融業者，足見永豐兼容實用與美學的設計風格。

而永續在他們心中從來不只是口號，針對不同面向的環境變因，全球從「有意識的企業」到「有態度的個人」，都持續發揮影響力、透過行動回應這個必須面對的真相。永豐長年經由集團資源的高度投入、金融服務的調整改良，讓綠色環境、氣候永續等重點議題，真實契合進民眾需求之中，更藉由不同世代的溝通動員，讓大眾正視守護環境已是迫不及待的任務。

發起「碳神放假日」，攜手讓碳神享受假日

在國門開放、社會對與疫情共存已有更多心得之際，永豐本著「邀請民眾翻轉生活思維」的溝通目的，發起「碳神放假日 Together A Better Life」實體活動，並邀請指標質感媒體《500輯》執行舉辦，活動將於10月29日周六、10月30日周日兩天在台北松山文創園區文化廣場盛大登場。

作為倡議永續生活的綠色嘉年華，碳神放假日的整體設計自然有別以往。現場以可循環使用的回收材料成為硬體組件，在美觀和環保之間取得平衡；永豐的無紙化特色也貫徹在活動之中，大量減少印刷品如容易被丟棄的實體DM的產生。現場設計不追求複雜卻充滿細節，符合青年世代推崇的簡約美學，邀請所有來參加的民眾「讓碳神享受假日」。

「碳神放假日」現場打造綠電樂園，騎腳踏車發電、衛教體驗將送出小贈品。圖／500輯提供 「碳神放假日」現場打造綠電樂園，騎腳踏車發電、衛教體驗將送出小贈品。圖／500輯提供

在為期兩天一夜的活動中，結合多組歌手不插電音樂表演，包含金曲歌后艾怡良、金曲新人壞特?te、創作歌手小宇宋念宇及黃玠、療癒女聲曾沛慈、當紅樂團告五人等10組強勁卡司。同時號召30家知名品牌出攤、共組質感市集，分為「風格飲食」與「友善選品」，其中亮點眾多，如首次參與市集活動的米其林一星台菜餐廳山海樓、米其林綠星Embers及小小樹食、北歐烘焙大賽雙料冠軍Fika Fika Cafe、人氣麻辣火鍋詹記浪漫屋等，獲得「500盤2022」肯定的中山對酌也將現身出攤，享受舌尖美味與環保購物癮頭都將在現場一次滿足。

10月29日周六，「碳神放假日」邀請告五人、小宇、曾沛慈等人開唱。圖／500輯提供

10月30日周日，「碳神放假日」邀請艾怡良、壞特?te、蔡佩軒等人開唱。圖／500輯提供

除了吃喝採買，碳神放假日也有許多溝通永續生活的互動體驗，每日兩場的「不碳息手作坊」將分別教學民眾手縫紅豆暖暖包與自製循環圍裙，採事先報名制。「綠電樂園」裡設置發電腳踏車，透過現場騎乘可替手機充電或讓燈飾發亮、自行創造最佳打卡點；也設有減碳知識與趣味遊戲區，完成上述挑戰者更可獲得實用禮物。

由金融品牌主辦的活動，自然希望讓更多人能對財富管理有著更全面的認識，為未來的美好生活做好準備。兩天活動將各舉辦一場理財講座，10月29日17點由人氣YouTuber關韶文搭配李勛分享「小資理財妙招 Connecting Good」、10月30日15點則由藝人吳怡霈攜手黃豪平接力溝通「積極理財迎向未來 A Better Life」，講座不需事前報名，勢必精彩可期。

更多活動細節將於《500輯》Facebook粉絲專頁陸續釋出，請先預留這兩天的時間，一起到場體驗由音樂、餐飲、選品、體驗互動等多方環節共構的美好綠色周末。

10月29日17點由人氣YouTuber關韶文搭配李勛分享「小資理財妙招 Connecting Good」。圖／500輯提供 10月30日15點則由藝人吳怡霈攜手黃豪平接力溝通「積極理財迎向未來 A Better Life」。圖／500輯提供