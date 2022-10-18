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台北時裝周／OqLiq飄道家仙氣、Yentity展都會簡約
台北時裝周近日持續進行中，近日包含OqLiq、Yentity與Seivson多個品牌，也相繼發表了23春夏的最新創意。
Seivson本季思考著服裝秀的本質，嘗試回到世界最早的服裝秀，「從零開始，回到最初，讓秀上款走入日常」是品牌訴求，並以紙垂、紙鶴、七五三繩象徵了和平與希望，平安成長；紙鶴的元素以大膽、無所不在的形式如頭頂、腳上、耳畔，成為時裝的大膽裝飾與亮點，而無論是宛如日本武士服的寬背輪廓，X造型、露腰連帽上衣，又或是運動風格的荷葉邊運動長褲與運動內衣組合，都展現了日常但強烈的機能性與存在感。
由設計師董亭言負責的Yentity，本季的「Flowing」系列選擇以簡約俐落輪廓，並結合傳統織布工法。一向陽剛的西裝則透過拼接、結合半透明的材質、寬鬆飄逸的輪廓，轉譯為都會、自信的語彙，同時23SS秀上的配件則與台灣設計師品牌William & Feb、以及溪泉合作，例如以台灣藺草、拉菲亞草織成草帽、拖鞋等配件飾品。
來自台南的OqLiq，早早已在網路上擁有不俗聲量與支持度，過去也曾連續數季入選倫敦時裝周。本季品牌以道家的「罡氣」為靈感，讓無形的氣場一如改良式西裝或襯衫上的圖紋迷彩，展現出飄逸；同時這股飄飄仙氣同樣出現在女裝細節中，並以腰間行走時飄蕩的長帶、鏤空的長外衣或披風，削肩的深藍色連身長裙，化身現代的正氣俠女。
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