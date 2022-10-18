波摩Aston Martin限量聯名酒 桃機全球獨家快閃店亮相

波摩（Bowmore）與Aston Martin再次攜手合作，共同推出波摩10年、15年、18年威士忌與Aston Martin三款跑車限量聯名款，打造獨一無二的威士忌與經典工藝完美結合之作。為回饋消費者，波摩即日起至11月30日與昇恆昌免稅店攜手合作，於桃園機場第二航廈出境D區開設全球獨家快閃店，讓消費者可以直接親身感受古老的波摩威士忌與Aston Martin經典車款設計的雙重饗宴。

除了酒款調酒、試飲等活動之外，全球獨家快閃店現場更展示波摩ARC-52年份紀念酒，裝盛在由Aston Martin設計師Marek Reichman負責手工搓模設計製作的玻璃酒樽中。

為讓出入境旅客更加明確地體驗波摩與Aston Martin的魅力，快閃店內將播放由品牌共同拍攝的形象影片，在遊客按下啟動鍵那一刻起，觀眾將沈浸於波摩所打造的非凡之中，從艾雷島到酒款製程，深刻體驗這位於艾雷島上最古老的酒廠所帶來的奇幻之旅，結合立體音響將Aston Martin令人著迷的引擎聲浪帶進桃園機場波摩快閃店內。

此外，波摩快閃店將加碼於台北信義區街頭打造互動體驗。「波摩酒廠時光長廊」預計將於10月28日至10月30日於信義區香堤大道展開72小時快閃，讓參觀者有機會透過現場調酒與酒款展示，親身體驗蘇格蘭艾雷島最古老威士忌酒廠的風貌。

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