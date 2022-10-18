百達翡麗2022下半年新作曝！ 左冠、彩虹圈、5711後繼款

鐘表龍頭品牌百達翡麗（Patek Philippe）繼今年3月底於2022年度日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，簡稱WW）上曝光今年第一波的新品共4大主題12只新表、並於表展結束後發表品牌在技術上創新的首個十分之一秒的單按把計時碼表腕表編號5470P-001，品牌於今（10月18）日發表下半年度8款計時碼表與金鷹（Nautilus）系列新品，涵蓋複雜與經典設計，焦點包括首個為左撇子推出的帶有萬年曆的雙秒追針計時碼表編號5373P-001，首枚女裝自動計時碼表編號7968/300R-001 AQUANAUT LUCE彩虹計時碼表，首次採用精鋼表殼的世界時區自動回位計時碼表，編號5935A-001，以及備受所有藏家矚目的編號5811。

●4大話題計時碼表

編號5373P-001的左冠雙秒追針計時碼表，是百達翡麗近代歷史上首款為左撇子設計的時計。以編號5372為基礎重新調整的機芯，不同之處在於採用倒置顯示及功能操作部件，例如編號5372的月相顯示在12點鐘，編號5373P-001的月相則是在6點鐘位置。鉑金表殼配垂直磨拭裝飾炭灰色表面，並往外緣漸變黑色，附屬顯示盤則是蝸形紋理裝飾的黑檀木色，充滿運動感的紅色秒針與黑色小牛皮表帶的紅色縫線相呼應。

編號7968/300R-001的新款Aquanaut Luce「彩虹」計時碼表，搭載CH 28-520機芯，是品牌首款自動上鍊女裝計時碼表。 表圈以隱密式鑲嵌技法裝飾兩圈寶石：內圈為奢華梯形鑽石，外圈則精選如彩虹般漸層變化的彩色藍寶石，與珍珠母貝表盤上的漸層藍寶石小時刻度相呼應。 腕表更隨附紅色、啞光米色、啞光白色三色表帶，方便配襯穿搭。

甚少以精鋼材質搭載高階複雜功能機芯的百達翡麗，這次的話題表款之一編號5935A-001新款「世界時區」自動上鍊自動回位計時碼表，是品牌最具代表性的兩大複雜功能首度推出精鋼款式。表面中央部分綴以「碳纖風格」紋理，讓人想起2020年品牌限量紀念表編號6007，配灰褐色粒面和米色搭配磨砂絨面加工效果表帶，整體設計洋溢年輕現代感。編號5204G-001新款萬年曆雙秒追針計時碼表，則是為去年推出的同款玫瑰金深灰色面的5204R-011之外提供新的選擇，以白金表殼搭配橄欖綠色往外緣漸變黑色的放射狀表面。

●新款Nautilus 傳說中的5811來了！

編號5711/1A的藍面精鋼金鷹（Nautilus）號稱腕表史上最暢銷的設計，於2021年宣布停產。如今後繼有「表」：全新推出的編號5811/1G-001白金藍面腕表，與前款型號在細節上略有不同：外觀上表殼直徑40毫米增至41毫米，但厚度則從8.7毫米變成更為纖薄的8.3毫米，主要是編號5711採用三段式組合的表殼，如今技術的進步則得以回歸1976年原創款Nautilus的兩段式表殼結構（由中層表殼、表殼底蓋和表圈組成）；時標的夜光塗層從原本偏白的C1調整為偏綠的C3，並配上新款的摺疊扣。內在的變化則是搭配了新穎的拉出槓桿系統，以便從表面一側拉出上鍊柄軸，不再需要開殼；機芯亦具備提升精準度的停秒裝置。

這次曝光的Nautilus新品，還包括即將取代舊款黑面精鋼編號5990/1A-001的編號5990/1A-011的兩地時間顯示自動回位計時秒功能自動腕表，表面採用藍色往外緣隱約漸變黑色，裝飾陽光放射狀加工效果。 而原本就有精鋼配漸層藍色表面的Nautilus編號5712指針式日期顯示、月相顯示與動力儲備功能腕表，則是推出貴重金屬的玫瑰金表殼表鍊款，搭配咖啡色放射狀表面，外緣呈現黑色細緻漸變效果，提供更多元的選擇；該系列亦有配搭皮革表帶的玫瑰金與白k金款式。