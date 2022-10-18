金色三麥攜手鹿野冠軍茶人 「紅烏龍茶啤」限量登場

今年再度榮獲世界釀造冠軍頭銜SUNMAI金色三麥，攜手同樣獲獎連連的台東鹿野「允芳茶園」，將台灣獨有的「紅烏龍茶」釀成啤酒。雙團隊歷年獲獎紀錄傲人，共同打造的「紅烏龍茶啤」，堪稱台灣茶啤史上含金量最高的酒款，每瓶售價125元，限量酒款，售完為止。

多年來，世界冠軍釀造團隊SUNMAI金色三麥透過西方釀造工藝，展現台灣在地特色，繼廣受好評的港口茶、包種茶、烏龍茶啤酒，全新推出「紅烏龍茶啤」。釀造使用的原片茶葉來自台東鹿野「允芳茶園」，「紅烏龍茶」是台東鹿野的特色茶款，由於緯度較低且產區位於中海拔，具有氣候炎熱的風土特性，茶農呼應特殊的地理條件以「重發酵」釋放飽滿果香，這種順應自然環境誕生的風味，是其他地方難以複製的在地味，更是SUNMAI金色三麥一直以來透過啤酒展現的台灣味。

為了在啤酒中呈現天然茶香，SUNMAI金色三麥從不使用茶包慣用的碎茶或糕點業常用的茶粉，而是以「原片茶葉」釀造，並且選擇等級較高的非商業用茶，相比飲料廠、手搖店普遍使用的茶葉，價差高達4倍。除了原料及其講究，更將「冷泡香、熱泡濃」的萃茶密技運用至啤酒工藝，以「雙重萃茶法」分次投入紅烏龍茶湯，還原紅烏龍茶獨特的熟果香氣及醇厚茶感。

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