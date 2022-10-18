搶攻萬聖節眼球商機！台灣大寬頻、凱擘大寬頻網路門市推限時快閃優惠

歡慶10月底特別的萬聖節日，台灣大寬頻、凱擘大寬頻推出快閃優惠與萬聖節精選片單，10月20日至10月25日限時6天於網路門市申辦「Wi-Fi滿屋+」方案超低月付849元，即可享有高品質1G光纖上網服務，同時免費升級3台最新Mesh Wi-Fi 6連網神器，大幅提升網速與涵蓋範圍，再加碼享Disney+無限暢看3個月。

台灣大寬頻10月29日至10月31日每天中午12點30分起於尼克兒童頻道（第23台）連播《派大星秀》、《海綿寶寶》和全新《卡薩葛蘭德一家》萬聖節特輯，每晚9點20分也可以至Food Network美食台頻道（第220台）《驚奇南瓜大賽》欣賞南瓜雕刻高手們將發揮創意和技藝；喜歡奇幻搞怪故事的用戶可於10月22日周六晚上10點20分至Travel Channel旅遊頻道（第221台）觀看《萬聖節恐怖故事》，主持人將分享鬧鬼日和萬聖節故事。

為增添收視趣味與互動，台灣大寬頻率先於2013年推出頻道節目互動功能，用戶收看運動賽事、動畫卡通、紀錄片等特定節目時，可透過遙控器參加問答或集點抽獎活動。10月31日前觀賞自然紀實頻道LOVE NATURE（第230台）每周六下午1點10分的首播節目《鯊魚星球》，並留意節目活動訊息參與互動，週週送出保溫瓶、手提袋、文具組等精美好禮。

博斯網球台（第248台）將於10月24日至10月30日獨家直播巴塞爾男網賽，用戶可第一時間觀賞各國網球好手齊聚一堂切磋球技，包含新科美網冠軍西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、亞軍魯德（Casper Ruud）、加拿大好手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime）等。台灣大寬頻「博斯運動套餐」每月99元即可暢看6個頻道精采賽事，包含博斯網球台、博斯高球2台、博斯魅力台、博斯運動2台、博斯無限台及博斯無限2台，即日起至10月31日訂購還有機會抽到限量球帽。

機上盒MyVideo「單點強檔」本月最新上架韓國奇幻電影《外星+人》，跨時空緝捕外星人的天馬行空劇情受許多科幻迷喜愛；此外，院線上映便造成轟動話題、由布萊德彼特主演的《子彈列車 搶先版》也於10月上架，更可額外觀看5支獨家花絮，10月26日前看片抽運動水瓶及棒球帽，購買數位珍藏版再抽電競耳機或水桶包；而10月30日前觀賞《小小兵2：格魯的崛起》的用戶，有機會獲得手機扣環或腰包，購買小小兵2部電影套裝更加碼抽樂高組。