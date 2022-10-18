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跨越316年時空！TWININGS攜手王策 限量禮盒開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
唐寧茶台灣香港總經理張引璋（圖左）與世界咖啡冠軍王策。記者羅建怡／攝影
唐寧茶台灣香港總經理張引璋（圖左）與世界咖啡冠軍王策。記者羅建怡／攝影

當有三世紀歷史的唐寧茶，在台灣遇到了咖啡沖煮大賽世界冠軍的王策，會擦出哪種火花？王策說，我曾在英國住了12年，茶品尤其是唐寧茶伴隨著成長，也是日常；因此，他挑選最適合唐寧茶的咖啡豆，誕生了「TWININGS & VWI唐寧獨尊風尚限量禮盒」，即起開賣，限量900組。

唐寧茶台灣香港總經理張引璋表示，英國唐寧茶博物館、也是第一間唐寧茶館的現址，在316年前是間咖啡館，「當時咖啡是高價飲品，唐寧先生看好茶的潛力，於是創始在咖啡館裡賣茶，當時的盛況有如今日排隊店，不少無法入店品茶的仕女們，專程乘著馬車，請馬夫到店買茶。」茶與咖啡的緣起，促成今日跨界。王策笑說，「這個禮盒跨越了316年的時空。」

王策表示，Twinings在1706年的創始店是一家咖啡館，而衣索比亞為咖啡的發源地，懷抱著以「第一杯」向Thomas Twining致敬，也是他的第一杯咖啡、代表其初衷，因此挑選了衣索比亞的日曬原生種咖啡豆，經過太陽日曬洗禮，咖啡入口奔放，草莓混合著大吉嶺風味，覆盆莓般活潑的酸值，是他心中的Twinings風味。

王策也分享了他的唐寧沖泡法，「第一泡是熱飲，第二泡冷泡，接著剪開將茶葉鋪於花草間施肥。」張引璋則分享倫敦正統的淬茶方式，先暖壺再沖泡，最關鍵的三點為水溫、水量與時間，「紅茶類需要滾沸的水、泡約3～4分鐘；綠茶類水溫略低需時也短、約2分鐘；花草茶則視個人喜好濃度，但以不超過5分鐘為宜。」

「TWININGS & VWI唐寧獨尊風尚限量禮盒」內含王策監製的VWI嚴選─唐寧咖啡豆，以及TWININGS鉑金系列茶款、皮質筆記本、唐寧限量茶罐，外盒為印有TWININGS燙金LOGO和倫敦Strand Shop創始店街景的黑色皮質手工盒，全台限量900組，建議售價每組2,980元，即日起在誠品、Mia C'bon、c!ty'super及唐寧官方網站銷售。

此外，為慶祝與唐寧茶合作，即日起至明年1/18，VWIbyCHADWANG店內將提供「提拉焦糖博士茶」、「咖啡阿芙加朵」等兩款結合咖啡與茶的唐寧特調，以及「大吉嶺雙芬茶」、「焦糖博士茶」、「焦糖鮮奶茶」等3款TWININGS 鉑金系列茶飲，穿越時空、體驗當年「Tom‘s Coffee House」咖啡與茶共榮光景。

TWININGS & VWI唐寧獨尊風尚限量禮盒。圖／TWININGS提供
TWININGS & VWI唐寧獨尊風尚限量禮盒。圖／TWININGS提供
當好茶遇見好咖啡。圖／TWININGS提供
當好茶遇見好咖啡。圖／TWININGS提供
Luca Cinalli為唐寧茶與咖啡特調飲品「咖啡阿芙加朵」（售價300元）。圖／TWININGS提供
Luca Cinalli為唐寧茶與咖啡特調飲品「咖啡阿芙加朵」（售價300元）。圖／TWININGS提供
王策手沖衣索比亞的日曬原生種咖啡豆。記者羅建怡／攝影
王策手沖衣索比亞的日曬原生種咖啡豆。記者羅建怡／攝影

咖啡館 衣索比亞

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