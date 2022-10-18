超療癒！全家便利商店推「小王子狐狸之夢」75週年珍藏禮盒

時序入秋，濕冷的天氣就需要來一些可愛小物療癒心靈，全家便利商店推出小王子75週年「小王子狐狸之夢」珍藏禮盒、7款小熊維尼鑰匙圈，用暖心萌力陪伴粉絲日常。

世界經典文學《小王子》以溫暖的力量陪伴大家75週年，此次推出「小王子狐狸之夢」珍藏禮盒，內含5款公仔，全套售價2,480元，不僅有穿著紅色披風的小王子，還有跟紅玫瑰一起睡覺的小狐狸，夢幻的配色搭配細膩的表情，每看一眼都能讓心情平靜下來。全家便利商店FamiPort搶先預購，喜歡小王子的粉絲千萬別錯過。