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超療癒！全家便利商店推「小王子狐狸之夢」75週年珍藏禮盒
時序入秋，濕冷的天氣就需要來一些可愛小物療癒心靈，全家便利商店推出小王子75週年「小王子狐狸之夢」珍藏禮盒、7款小熊維尼鑰匙圈，用暖心萌力陪伴粉絲日常。
世界經典文學《小王子》以溫暖的力量陪伴大家75週年，此次推出「小王子狐狸之夢」珍藏禮盒，內含5款公仔，全套售價2,480元，不僅有穿著紅色披風的小王子，還有跟紅玫瑰一起睡覺的小狐狸，夢幻的配色搭配細膩的表情，每看一眼都能讓心情平靜下來。全家便利商店FamiPort搶先預購，喜歡小王子的粉絲千萬別錯過。
全家便利商店另推出7款小熊維尼系列鑰匙圈，小熊維尼與他的好夥伴們的超萌立體造型，每款售價129元，不僅有趴著的維尼、相親相愛的維尼與小豬、呆萌的屹耳、開心活潑的跳跳虎，更推出異色版本－透明的小熊維尼，可掛在鑰匙上或當包包裝飾。
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