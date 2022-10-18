超奇想Palace GUCCI聯名系列 Vault網站周五獨家開賣

奢華與街頭，時尚與休閒，看似位在天秤的兩端，卻也可以有著奇異的混搭可能。GUCCI與Palace Skateboards跨界合作，日前獨家釋出一組十餘張的形象廣告視覺，透過天馬行空的歡樂創意，除了帶來義大利奢侈精品與倫敦街頭活力的聯乘，並將推出一系列網路限定的Palace GUCCI系列聯名獨家商品。

GUCCI創作總監Alessandro Michele與Palace Skateboards及品牌聯合創辦人Lev Tanju與Gareth Skewis合作，在這些看似胡鬧逗趣、但令人不禁莞爾的視覺中，飛揚的屋頂與手持花俏陽傘的男子從天而降，人們在大廳中派對、在木質地板上以越野機車甩尾並留下刮痕，貴賓狗狗與包款成為沙發與桌櫃上的珍貴心愛、外星人在浴缸裡泡澡、黃色地毯上數不清的黑貓或坐或臥或跳躍或小歇，甚至是擁有生命的絨毛玩具們坐在會議桌上開會，都是GUCCI與Palace一同要將歡樂活力共創出的無限可能。

原來Palace GUCCI系列將街頭、牛仔競技、滑板和運動融入服飾，並展現了足球、House音樂與當代街頭文化的豐富面向。在服裝或飾品上，GUCCI的GG Logo與Palace的Tri-Ferg三角標誌，成為視覺的變形體；GUCCI馬銜扣無帶便鞋則加以品牌經典字母帆布的Palace「P」吊飾。全系列將帶來足球衣、牛仔褲、運動服，是源自Palace的基底，而羊絨皮外套、兩件式騎士西裝、甚至各式配件如手提包款、皮夾、行李箱、比基尼、喇叭褲、休閒便鞋、拖鞋、雨傘與抱枕。