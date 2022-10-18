Back to the Street永樂街世代街唱 各界歌手齊聚獻唱

彰化縣政府為找回永樂商圈繁華與盛況，本月中旬起至2023年舉辦「永樂回來祭」系列活動，盼能帶領在地與全台民眾看見彰化永樂街的獨特魅力，系列活動於上周六「世代街唱–永樂NOW/鬧」揭開序幕，早在活動開唱前便聚集為數不少的粉絲，表示特別從台北、高雄等地前來希望一睹小樂風采。

林凡獻唱引發共鳴

當天活動於傍晚開始，由青年發展處特別邀請到的彰化超人氣樂團「無尾熊貓」、「微醺開根」接連暖場演出。在出身彰化在地的藝人小優主持開場下，同為彰化青年的卓文萱以一首「不要不要」讓現場民眾不禁跟著哼唱。緊接著由新生代女聲壞特?te、創作才子蔡明仁聯袂登場，帶來獨特曲風與厚實的音樂穿透力，驚豔全場。

小樂吳思賢寵粉嗨翻

第三位登場的歌手小樂吳思賢不僅讓現場尖叫聲連連，小樂更主動走進人群熱情與粉絲合影，讓活動嗨到最高點；壓軸登場的則是有療愛歌姬之稱的林凡，先以一首KTV必點歌曲「一個人生活」讓人豎起耳朵，最後以「犀利人妻」主題曲「五天幾年」讓全場民眾緩緩步入時空漩渦，不少粉絲更隨著音樂舉手搖擺。

彰化小孩卓文萱同樂

對於本次來彰化演唱，林凡表示有些緊張，「很久沒有出現在人群面前，我不知道大家會不會有耐心，但其實大家都蠻好的，我很開心有這機會來。」卓文萱表示：「我也是彰化的小孩，這次回來彰化表演，希望藉由活動讓大家在找回疫情之前的熱情，彰化有很多美食跟好玩的地方，不是彰化的朋友可以來到彰化玩。」

胃口不錯的蔡明仁說：「第一次來彰化，特別準備最棒的表演給觀眾。」他表示想吃肉圓，表演前在車上已經嗑了一個焢肉便當，壞特?te則是第二次來彰化，感覺這裡的人事物都非常親切，「台下的觀眾雖然沒有到非常嗨，但跟我個性一樣穩穩的，我很喜歡溫和的感覺。」

小樂吳思賢則表示：「很開心，之前也有來過彰化表演，每次來中南部都會感受到比北部更多的熱情，北部可能見面的機會多，所以有點落差，這也是我喜歡來中南部的原因，爸爸的爺爺以前也是彰化人，也算是有點淵源，彰化東西很棒很好吃，一直對這地方蠻有熟悉感的，很多粉絲也是從各地來的，很感謝他們。」