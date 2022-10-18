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金鐘紅毯將「不奔放」 蔡淑臻挑JIMMY CHOO珠寶美鞋配

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JIMMY CHOO於高雄漢神巨蛋1樓開設南臺灣首家專賣店。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO於高雄漢神巨蛋1樓開設南臺灣首家專賣店。圖／藍鐘提供

以足上珠寶聞名的高級設計師鞋履品牌JIMMY CHOO首度進駐南台灣，於高雄漢神巨蛋開設全新專賣店，是品牌於台灣的第四家專賣店。店裝延續一貫大理石搭配金屬為主要素材的設計，因為是首個開放式的店面，因此特地配襯上如草地般鮮綠色調的地毯與沙發，創造遼闊舒適的氣息，包括耳環、手環、戒指等全系列飾品更首次於高雄曝光。品牌特地於今（10月18日）舉辦開幕暨2022秋冬新品發表會，入圍金鐘獎的女星蔡淑臻特地出席，以洋溢自信動感的蜜粉色VARENNE包和裝飾漸層大小珍珠的AURA高跟鞋，展現屬於JIMMY CHOO的優雅女人味。

「JIMMY CHOO的特色是非常女性化，但每個女性都有不同的面貌，」蔡淑臻表示，自己對品牌印象最深刻的就是英國凱特王妃常穿的經典鞋款，而模特兒出身的她穿過各種鞋履，JIMMY CHOO的鞋底不會太硬非常舒適好穿，「好鞋子漂亮之外還要穿得著！」她更推薦JIMMY CHOO三大設計元素 — JC logo、水晶、珍珠 — 之一的水晶款，搭配性高之外即使穿得輕鬆也不顯隨便。這次她也先為本週末即將登場的金鐘紅毯物色了幾雙鞋，「是把珠寶放在鞋子上的設計，」她透露這次紅毯穿搭方向，「漂亮優雅，不要太奔放。」

2022秋冬JIMMY CHOO的設計以強調美觀也實穿，在精緻與誇張中找到絕妙平衡點，正如形象廣告中超模Kendall Jenner到處穿著鞋行走甚至游泳，「在本季她是一位文雅的女神，考慮到現今快速運作的世界，鞋履同時兼顧著性感與實用性... 以現實生活為重心的目標。」創意總監 Sandra Choi說。

本季的設計以蜜糖粉色和帶有假日氣息的馬里布藍為主要色彩，高跟鞋與靴子的尖頭輪廓以誇張的裝飾呈現Jimmy Choo標誌元素，柔軟的橡膠製鞋底讓腳部輕鬆彎曲移動，金屬流蘇行走起來搖曳生姿。Bon Bon包款標誌的手鐲提帶更成為裝飾腳踝的性感鍊飾，深受歡迎的BONNY包款則以剪裁現代的造型融合本季最喜愛的糖粉色、純金色調、永恆黑色與液態金屬皮革的細緻皮革。

蔡淑臻出席JIMMY CHOO 2022秋冬新品鑑賞會。圖／藍鐘提供
蔡淑臻出席JIMMY CHOO 2022秋冬新品鑑賞會。圖／藍鐘提供
蔡淑臻出席JIMMY CHOO 2022 秋冬新品鑑賞會。圖／藍鐘提供
蔡淑臻出席JIMMY CHOO 2022 秋冬新品鑑賞會。圖／藍鐘提供
蔡淑臻出席JIMMY CHOO 2022秋冬新品鑑賞會。圖／藍鐘提供
蔡淑臻出席JIMMY CHOO 2022秋冬新品鑑賞會。圖／藍鐘提供
BING水晶網眼短靴，61,800元。圖／藍鐘提供
BING水晶網眼短靴，61,800元。圖／藍鐘提供
蜜糖粉色那帕小羊皮革迷你BON BON包，30,800元。圖／藍鐘提供
蜜糖粉色那帕小羊皮革迷你BON BON包，30,800元。圖／藍鐘提供
SAEDA蜜糖粉漸層水晶與腳鍊裝飾緞面高跟鞋，價格店洽。圖／藍鐘提供
SAEDA蜜糖粉漸層水晶與腳鍊裝飾緞面高跟鞋，價格店洽。圖／藍鐘提供
ORIANA馬里布藍緞面平底鞋配金屬裝飾，價格店洽。圖／藍鐘提供
ORIANA馬里布藍緞面平底鞋配金屬裝飾，價格店洽。圖／藍鐘提供
DIOSA蜜糖粉那怕小羊皮涼鞋，價格店洽。圖／藍鐘提供
DIOSA蜜糖粉那怕小羊皮涼鞋，價格店洽。圖／藍鐘提供
馬里布藍緞面BONNY包，35,800元。圖／藍鐘提供
馬里布藍緞面BONNY包，35,800元。圖／藍鐘提供
ORIANA金屬裝飾拿鐵金色那帕小羊皮革高跟鞋，45,800元。圖／藍鐘提供
ORIANA金屬裝飾拿鐵金色那帕小羊皮革高跟鞋，45,800元。圖／藍鐘提供
桃紅色緞面迷你VARENNE方形包配珍珠鍊帶，價格店洽。圖／藍鐘提供
桃紅色緞面迷你VARENNE方形包配珍珠鍊帶，價格店洽。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO於高雄漢神巨蛋1樓開設全台第四家專賣店。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO於高雄漢神巨蛋1樓開設全台第四家專賣店。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO於高雄漢神巨蛋1樓開設南臺灣首家專賣店。圖／藍鐘提供
JIMMY CHOO於高雄漢神巨蛋1樓開設南臺灣首家專賣店。圖／藍鐘提供

品牌 高跟鞋 珠寶 蔡淑臻

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