金鐘紅毯將「不奔放」 蔡淑臻挑JIMMY CHOO珠寶美鞋配

以足上珠寶聞名的高級設計師鞋履品牌JIMMY CHOO首度進駐南台灣，於高雄漢神巨蛋開設全新專賣店，是品牌於台灣的第四家專賣店。店裝延續一貫大理石搭配金屬為主要素材的設計，因為是首個開放式的店面，因此特地配襯上如草地般鮮綠色調的地毯與沙發，創造遼闊舒適的氣息，包括耳環、手環、戒指等全系列飾品更首次於高雄曝光。品牌特地於今（10月18日）舉辦開幕暨2022秋冬新品發表會，入圍金鐘獎的女星蔡淑臻特地出席，以洋溢自信動感的蜜粉色VARENNE包和裝飾漸層大小珍珠的AURA高跟鞋，展現屬於JIMMY CHOO的優雅女人味。

「JIMMY CHOO的特色是非常女性化，但每個女性都有不同的面貌，」蔡淑臻表示，自己對品牌印象最深刻的就是英國凱特王妃常穿的經典鞋款，而模特兒出身的她穿過各種鞋履，JIMMY CHOO的鞋底不會太硬非常舒適好穿，「好鞋子漂亮之外還要穿得著！」她更推薦JIMMY CHOO三大設計元素 — JC logo、水晶、珍珠 — 之一的水晶款，搭配性高之外即使穿得輕鬆也不顯隨便。這次她也先為本週末即將登場的金鐘紅毯物色了幾雙鞋，「是把珠寶放在鞋子上的設計，」她透露這次紅毯穿搭方向，「漂亮優雅，不要太奔放。」

2022秋冬JIMMY CHOO的設計以強調美觀也實穿，在精緻與誇張中找到絕妙平衡點，正如形象廣告中超模Kendall Jenner到處穿著鞋行走甚至游泳，「在本季她是一位文雅的女神，考慮到現今快速運作的世界，鞋履同時兼顧著性感與實用性... 以現實生活為重心的目標。」創意總監 Sandra Choi說。