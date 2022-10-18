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The North Face再聯名KAWS！開賣時間曝光準備手刀開搶

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
擅長結合戶外運動機能與潮流設計的The North Face，再度與現代藝術家KAWS聯名，除了招牌的「XX」符號依舊之外，顛覆過往，呈現全黑白色系組合。圖／The North Face提供
擅長結合戶外運動機能與潮流設計的The North Face，再度與現代藝術家KAWS聯名，除了招牌的「XX」符號依舊之外，顛覆過往，呈現全黑白色系組合。圖／The North Face提供

擅長結合戶外運動機能與潮流設計的The North Face（簡稱TNF），再度與現代藝術家KAWS聯名，除了招牌的「XX」符號依舊之外，顛覆過往，呈現全黑白色系組合。預計將於10月26日在品牌官網和指定門市開賣，是否又會造成大排長龍？大家都等著看！

還記得今年年初，TNF跟KAWS首度聯名，一開賣時就讓台北101品牌門市，罕見的出現排隊人潮，甚至還能見到藝人也在其中，足見兩者合作的魅力。冬天即將到來，TNF再度與KAWS聯手，不同前一季的搶眼亮色拼接設計，全新系列以無色彩的黑白組合呈現，但同樣以TNF經典服飾單品為靈感，加入招牌幾何迷彩色塊，結合創新科技面料的運用，凸顯了俐落感。TNF與KAWS聯名利用了 ICON 系列單品，包括1994 HIMALAYAN 羽絨派克大衣、1996 NUPTSE 羽絨外套、1986 衝鋒衣、1995 DENALI抓絨外套和BASECAMP駝包等加入「X」眼睛設計點綴於服裝不同部位。

不同前一季的搶眼亮色拼接設計，全新TNF與KAWS合作系列以無色彩的黑白組合呈現，但同樣以經典服飾單品為靈感，加入招牌幾何迷彩色塊。圖／The North Face提供
不同前一季的搶眼亮色拼接設計，全新TNF與KAWS合作系列以無色彩的黑白組合呈現，但同樣以經典服飾單品為靈感，加入招牌幾何迷彩色塊。圖／The North Face提供

而與前次聯名不同的還有，TNF與KAWS合作系列首次衍生至鞋類產品，推出了The The North Face XX KAWS ThermoBall™ Traction Mule營地鞋。這款鞋結合了ThermoBall™ 的保暖性能和高抓地力的橡膠外底，無論穿著在探險營地還是在城市穿梭都十分適合。

TNF與KAWS合作系列首次衍生至鞋類產品，推出了The The North Face XX KAWS ThermoBall™ Traction Mule營地鞋。圖／The North Face提供
TNF與KAWS合作系列首次衍生至鞋類產品，推出了The The North Face XX KAWS ThermoBall™ Traction Mule營地鞋。圖／The North Face提供

不同前一季的搶眼亮色拼接設計，全新TNF與KAWS合作系列以無色彩的黑白組合呈現，但同樣以經典服飾單品為靈感，加入招牌幾何迷彩色塊。圖／The North Face提供
不同前一季的搶眼亮色拼接設計，全新TNF與KAWS合作系列以無色彩的黑白組合呈現，但同樣以經典服飾單品為靈感，加入招牌幾何迷彩色塊。圖／The North Face提供

The The North Face XX KAWS系列經典1994 HIMALAYAN羽絨派克大衣，36,380元。圖／The North Face提供
The The North Face XX KAWS系列經典1994 HIMALAYAN羽絨派克大衣，36,380元。圖／The North Face提供

The The North Face XX KAWS系列BASECAMP DUFFEL駝包，7,380元。圖／The North Face提供
The The North Face XX KAWS系列BASECAMP DUFFEL駝包，7,380元。圖／The North Face提供

The The North Face XX KAWS系列經典1996 NUPTSE羽絨外套，24,800元。圖／The North Face提供
The The North Face XX KAWS系列經典1996 NUPTSE羽絨外套，24,800元。圖／The North Face提供

The The North Face XX KAWS系列HERMOBALL TRACTION MULE V營地鞋，4,380元。圖／The North Face提供
The The North Face XX KAWS系列HERMOBALL TRACTION MULE V營地鞋，4,380元。圖／The North Face提供

The The North Face XX KAWS系列經典1995 DENALI抓絨外套，11,880元。圖／The North Face提供
The The North Face XX KAWS系列經典1995 DENALI抓絨外套，11,880元。圖／The North Face提供

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