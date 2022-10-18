The North Face再聯名KAWS！開賣時間曝光準備手刀開搶
擅長結合戶外運動機能與潮流設計的The North Face（簡稱TNF），再度與現代藝術家KAWS聯名，除了招牌的「XX」符號依舊之外，顛覆過往，呈現全黑白色系組合。預計將於10月26日在品牌官網和指定門市開賣，是否又會造成大排長龍？大家都等著看！
還記得今年年初，TNF跟KAWS首度聯名，一開賣時就讓台北101品牌門市，罕見的出現排隊人潮，甚至還能見到藝人也在其中，足見兩者合作的魅力。冬天即將到來，TNF再度與KAWS聯手，不同前一季的搶眼亮色拼接設計，全新系列以無色彩的黑白組合呈現，但同樣以TNF經典服飾單品為靈感，加入招牌幾何迷彩色塊，結合創新科技面料的運用，凸顯了俐落感。TNF與KAWS聯名利用了 ICON 系列單品，包括1994 HIMALAYAN 羽絨派克大衣、1996 NUPTSE 羽絨外套、1986 衝鋒衣、1995 DENALI抓絨外套和BASECAMP駝包等加入「X」眼睛設計點綴於服裝不同部位。
而與前次聯名不同的還有，TNF與KAWS合作系列首次衍生至鞋類產品，推出了The The North Face XX KAWS ThermoBall™ Traction Mule營地鞋。這款鞋結合了ThermoBall™ 的保暖性能和高抓地力的橡膠外底，無論穿著在探險營地還是在城市穿梭都十分適合。
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