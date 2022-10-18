全家便利商店私品茶「棉被系列飲品」　全盈+PAY限時享第2杯1折

進入後疫情時代，消費者更漸習慣透過手機支付生活大小事。全盈+PAY持續打造全方位的無「現」生活圈，即日起至11月30日使用全盈+PAY付款投保富邦產險汽機車險，即享由全盈+PAY提供最高10%支付回饋，最高回饋800元。此外，全盈+PAY用戶申辦台新銀行Richart小口貸、一口貸小額信貸服務，不僅最快20分鐘即可撥款，最高再享250元全家便利商店購物金回饋。

為提供用戶360度全方位的生活應援，全盈+PAY微金融服務推出新功能，不僅首度攜手富邦產險合作，推出汽機車險網路投保支付保費服務，即日起至11月30日投保汽機車險並使用全盈+PAY付款還可享5～10%限量回饋，最高回饋500元，綁定指定銀行信用卡再享最高300元回饋，最高合計可獲得800元回饋金。另外，更有台新銀行小口貸、一口貸等小額信貸申辦服務，小資周轉即時應援，最快20分鐘撥款，即日起至10月31日透過專屬連結申請開戶與申貸並輸入專屬代碼，最高可享250元全家便利商店購物金。

此外，全盈+PAY更支援33家合作銀行信用卡綁定，即日起至11月1日新用戶綁定玉山銀行、台新銀行、國泰世華、中國信託等4家指定銀行信用卡，於全台全家便利商店店舖消費滿額即回饋50元全盈儲值金。即日起至12月31日全家便利商店會員升級全盈+PAY，並於全家便利商店使用全盈+PAY支付，享點數加倍送優惠（原消費1元累積1點，升級後每消費1元即可累積2點）。

全盈+PAY第二波會員推薦募集令開跑，即日起至12月31日前成功推薦1名好友註冊全盈+PAY，推薦人即可獲得66元推薦獎勵回饋，成功募集15名好友便可獲得超過1,000元的獎勵回饋，越多好友註冊 全盈+PAY，獎勵金額越高，限量66,666名，數量有限，贈完為止。活動期間累積推薦好友數前3名的用戶，更可分別獲得30,000元、20,000元、10,000元獎勵金（獎勵金以全盈儲值金形式發放，將於2023年1月15日匯入推薦人全盈電支帳戶）。

全盈+PAY持續朝年底百個合作通路品牌、10萬支付點的階段目標邁進，近期陸續新增東森寵物雲、寵物公園、寵物王國、摩曼頓、天仁茗茶、貢茶、閃電咖啡等品牌，涵蓋零售、餐飲、交通、生活、百貨、美妝等各種生活場景，輕鬆一「嗶」即可跨通路消費累積與折抵全家便利商店會員點數，並享受代收繳費、好友轉帳、微金融服務等多樣功能。

手搖飲是許多人生活中不可或缺的小確幸，全盈+PAY聯手天仁茗茶、貢茶及全家便利商店Let’s Café、私品茶推出用戶專屬優惠。即日起至10月31日使用全盈+PAY於天仁茗茶消費，當周首筆成功交易訂單消費滿100元回饋80元全家便利商店購物金；貢茶優惠於10月21日至11月4日接力登場，活動期間使用全盈+PAY於貢茶消費，當周首筆成功交易訂單消費滿50元回饋40元全家便利商店購物金。此外，玉山銀行再推出加碼活動，首次開立玉山台外幣數位帳戶，綁定全盈+PAY並於活動期間至天仁茗茶、貢茶門市消費，首筆訂單最高加碼回饋金額100%，最高享100元全盈儲值金回饋上限。