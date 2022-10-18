香港新進藝術家Amy T 台灣首登場

Whateversmiles Gallery 旗下香港新進藝術家Amy T將在10月20-24日於台北國際藝術博覽會F14 Art Convex展位展出《今天我們相遇了》系列作品，本系列以樹木為主題，合共展出9副畫作及1件陶瓷藝術品。是次展覽是Amy T作品首次到台灣公開展出。

大自然在微妙變化，平淡的綠色裡開始冒起其它色彩，叢林中的七彩顏色給女孩找到了。她有著能感受大自然的能力，聽著樹木呼喚的聲音，她們遇上了。樹木在角落靜靜的發著光，仿佛在等待著能發現她們的小女孩。小女孩發現原來每顆樹都有自己生命與獨特的形狀。她幻想如果自己也是樹的話，會是什麼形狀。漸漸的，她們開始玩耍、傾訴及成為朋友。

Amy T作品運用豐富的色彩及巧妙構圖去營造獨特氣氛，向觀眾呈現出她對大自然的獨有感受，探討人與大自然的關係。在《今天我們相遇了》系列作品中，每顆樹都有屬於自己的生命。觀眾可以透過小女孩純真的視角感受大自然的生命力，並在小女孩與大自然成為朋友的過程中得到治癒。

展覽名稱：「ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會」

展位號碼：F14 Art Convex展位

日期：2022年10月20日至10月24日