7-ELEVEN「一風堂」聯名餐點回歸！搭配「檸檬堂沙瓦」限時省10元

7-ELEVEN打造「療癒食系」餐酒館，近年不斷擴大開發免自行料理的懶人即食小點，現已有超過120種商品選擇，尤其居家用餐需求帶動商品賣力，其中滷味、炸物、烤物等3大人氣餐點一年可熱銷超過1,300萬份。看好療癒食系商機，7-ELEVEN進一步於部分商圈「酒BAR現打啤酒」、「現烤哈燒專櫃」等差異化商品，化身24小時最便利的「解憂食堂」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

根據7-ELEVEN觀察，在社群平台搜尋「宵夜」hashtag就有超過45萬則貼文，從銷售數據發現晚餐至凌晨時段是即食商品的銷售高峰，銷售占比高達5成以上，無論微波加熱即食的炸物小點或是拆封即食的冷滷味拼盤皆各有擁護者，其中消費者最愛的「超商配菜五月天」：辣味雞球、韓式炸雞、爆炒滷雞胗、松稜糖燻雞翅、21Plus綜合鹽水雞，光是5項商品就能締造年度突破4億元營業額。

隨著秋冬腳步接近，7-ELEVEN即日起將去年冬季限定的「一風堂」聯名餐點溫暖回歸，包含一風堂唐揚雞、蒜香炸雞丼飯糰等日式街邊小吃，並且於10月19日至11月1日推出炸物、滷味指定商品搭配過去只有在日本超商才買得到的「檸檬堂沙瓦」可享省10元優惠活動。

7-ELEVEN早於2010年即開始積極經營即食商機，鎖定單身、小家庭方便調理的「輕料理」，「御料小館」系列涵蓋居家常備的冷凍品、便利即食的冷藏品，品項包含多達40多款滷味、餃類、小菜、湯品等，訴求買回家簡單加熱就能上桌。近年也與各大餐飲業者、知名人氣小吃品牌聯名開發商品，如21Plus綜合鹽水雞、礁溪庄櫻桃谷麻辣酸菜鴨腸、松稜滷味、高雄阿囉哈滷味等跨界合作，滿足不同喜好。

此外，也因應相關商品需求持續擴大，7-ELEVEN擴增店舖陳列空間，調整冷藏貨架讓配菜「站起來」以吊掛的方式擺放，甚至像是近期新開幕的OPEN!MART也設置多達8門冷凍冰箱專門陳列個人化調理餐點，吃法上也求新求變，除了拆開即食的小吃，還推出白飯搭配單片包裝的厚切排骨、蔥鹽雞，就連日本進口的鹽烤銀鮭、縞花魚都能輕鬆上桌。

為提升餐酒儀式感，7-ELEVEN特別於超過60間門市打造「現烤哈燒專櫃」和「酒BAR」複合店門市，讓消費者就近享受具有情調又可大啖多種現烤串燒、熱食的小酌空間，即日起至11月4日每周五、六、日推出「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」商品任選混搭第2件半價活動。

推薦商品除了深夜時段最熱賣的21香草烤雞腿、炭烤日式照燒雞肉串和韓式辣豬肉串燒，單店曾創下單日熱銷上百支的紀錄，近期更有新品滿漢香腸和21世紀紫玉地瓜球，想吃現烤現炸小吃免上夜市，到7-ELEVEN最快40秒就能品嘗現點現烤的街頭美味。

7-ELEVEN「酒BAR」即日起也推出「自己調、FUN鬆玩」主題，上市2支即飲調酒（瑪格麗特、柯夢波丹）、2款基酒（金宮燒酎、龐貝藍鑽特級琴酒）及4款超商首創調酒師激推酒單，於「酒BAR」購入適合的基酒後，依照酒譜選購適合搭配的超商飲品，更可以銅板價加購限量雪克杯，輕鬆簡易就能製作屬於自己的個人化調酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康