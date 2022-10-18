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跨界超級瑪利歐！泰格豪雅限量高級腕表也萌翻

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Formula 1 x Mario Kart限量版陀飛輪計時碼表，最特別的就是位於6點鐘方向的陀飛輪裝置上，有著超級瑪莉歐、庫巴魔王與砲彈刺客圖案點綴。圖／TAG Heuer提供
Formula 1 x Mario Kart限量版陀飛輪計時碼表，最特別的就是位於6點鐘方向的陀飛輪裝置上，有著超級瑪莉歐、庫巴魔王與砲彈刺客圖案點綴。圖／TAG Heuer提供

瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）與電玩「超級瑪利歐（Super Mario）之間有什麼共通點？答案就是「賽車」！因此雙方繼先前推出了聯名款的限量智能腕表之後，又再度合作，以招牌的超級瑪利歐、無敵星和庫巴魔王等角色，裝飾在全新的Formula 1系列計時碼表及陀飛輪計時碼表，讓人眼睛為之一亮。

今年是電玩「超級瑪利歐賽車（Mario Kart）」問世30周年，泰格豪雅便以為藉，同時延續了先前合作時的話題性，首度推出了Formula 1 x Mario Kart限量版計時碼表及陀飛輪計時碼表，吸引了雙方的粉絲關注。泰格豪雅本就與賽車運動連結深，因此採用了Formula 1系列表款，將兩者的特色結合，在高級製表工藝增添了童趣。如同限量版計時碼表，主表盤為賽車場上常見的方格紋，三個副表盤更是模仿了賽道瀝青質感，在9點鐘方向更有超級瑪利歐的圖案裝飾、陶瓷表圈上亦鐫刻了「MARIO KART」的字樣。值得一提的是位於3點鐘方向的日期顯示窗，還富有巧思的加入無敵星和蘑菇等圖案，將隨著時間切換而出現，讓配戴者感到驚喜。

Formula 1 x Mario Kart限量版計時碼表，主表盤為賽車場上常見的方格紋，三個副表盤更是模仿了賽道瀝青質感，在9點鐘方向更有超級瑪利歐的圖案裝飾。圖／TAG Heuer提供
Formula 1 x Mario Kart限量版計時碼表，主表盤為賽車場上常見的方格紋，三個副表盤更是模仿了賽道瀝青質感，在9點鐘方向更有超級瑪利歐的圖案裝飾。圖／TAG Heuer提供

而Formula 1 x Mario Kart限量版陀飛輪計時碼表，最特別的就是位於6點鐘方向的陀飛輪裝置上，有著超級瑪莉歐、庫巴魔王與砲彈刺客圖案點綴，將隨著裝置運行而旋轉，彷彿在追著彼此。兩款限量腕表的共同特色，就是採用了代表超級瑪利歐的「紅」裝飾於表盤、指針、時間刻度和皮革表帶的縫線上，而無論是精鋼或透明藍寶石水晶玻璃底蓋，也都有著MARIO KART的聯名款圖案，表扣上亦有「Ｍ」符號以代表超級瑪利歐。連同夜光顯示塗料，泰格豪雅也刻意換上白色，在夜裡更能呈現未來感。

泰格豪雅本就與賽車運動連結深，因此採用了Formula 1系列表款，將超級瑪利歐的特色結合，在高級製表工藝增添了童趣。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅本就與賽車運動連結深，因此採用了Formula 1系列表款，將超級瑪利歐的特色結合，在高級製表工藝增添了童趣。圖／TAG Heuer提供

連同夜光顯示塗料，泰格豪雅也刻意換上白色，在夜裡更能呈現未來感。圖／TAG Heuer提供
連同夜光顯示塗料，泰格豪雅也刻意換上白色，在夜裡更能呈現未來感。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Formula 1 x Mario Kart限量版計時碼表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，全球僅3,000只，約14萬1,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Formula 1 x Mario Kart限量版計時碼表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，全球僅3,000只，約14萬1,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Formula 1 x Mario Kart限量版陀飛輪計時碼表，鈦金屬表殼搭配陶瓷表圈，全球僅250只，約84萬1,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Formula 1 x Mario Kart限量版陀飛輪計時碼表，鈦金屬表殼搭配陶瓷表圈，全球僅250只，約84萬1,300元。圖／TAG Heuer提供

腕表 瀝青

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