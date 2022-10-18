國門開搶疫後觀光商機 桃園今組團赴韓搶客

入境0+7上周正式上路，看準疫後觀光商機，桃園市觀旅局長楊勝評今天率領11家在地旅遊業者，全台首發前往韓國首爾舉辦推廣活動，希望透過和韓國旅遊業者面對面交流，爭取疫後旅遊商機。業者對此樂觀其成，也盼政府有適當配套措施或補助，避免國旅客源大幅萎縮。

桃市府這次在韓國舉辦的觀光媒合說明會，共邀請超過30家韓國旅行社、旅遊媒體及部落客，並特別安排拜訪韓國旅行業協會KATA，邀請韓國觀光業者11月來桃園踩線。

觀旅局指出，據統計，韓國旅客來台人數從2013年起快速成長，並在2017年突破百萬人次，疫情前韓國入境來台人數更緊追在中國大陸、日本、港澳之後，成為第4大來台旅客來源國，入住桃國的遊客也僅次於中國大陸，是桃園重點開發的目標市場。

觀旅局表示，桃園是國門，擁有拉拉山、長達46公里的海岸線生態，除可欣賞山景海線風光，包括青埔商圈、藝文特區也是逛街購物首選，桃園還集聚閩南、客家、原住民、滇緬、眷村等文化特色，能讓國外旅客一覽台灣多元之美；市府將整合政府民間資源，並盤點韓國遊客旅遊偏好，提升桃園觀光品牌的知名度。

桃園市旅館公會理事長、住都飯店總經理邱照進指出，雖疫前日本來台的觀光客比韓客多，但日本民風保守，海外旅遊計畫多在一年前就規畫，台灣國門才剛開，推估日本旅客還要過幾個月才會湧現，短期內希望先搶攻韓國市場，再逐步推展到日本等其他國家。

邱照進表示，國門開放後，勢必對國旅經濟會有所影響，盼市府能持續釋放利多吸引外國團客，同時推動國內旅遊優惠或活動，讓國人留在桃園旅行。

有業者提到，新南向政策已讓東南亞國家入境人次逐年上升，除東北亞，也可放眼東南亞旅客市場，提升觀光收益。