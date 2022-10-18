快訊

黃義交墜樓身亡 宋楚瑜至親故舊已14人離世

日本物理天才改當聯結車司機 逃離學術界只求不餓死

必比登名店頂讓有變數？康樂街牛肉湯老闆娘出面回應了

身份證有0、2、8、9注意！牛角燒肉「任您吃」享5折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
牛角日本燒肉專門店將推出「牛角20周年祭」雙彈超激省優惠。圖／牛角提供
牛角日本燒肉專門店將推出「牛角20周年祭」雙彈超激省優惠。圖／牛角提供

「牛角日本燒肉專門店」自2002年來到台灣已滿20年，目前在台共有18間店，品牌也將推出「牛角20周年祭」雙彈超激省優惠。

其中，10月21日至11月4日期間用餐、並提前3天訂位，可享並四人同行消費任一種「任您吃方案」(其中包含三位成人)、第四位用餐只要20元，最高可省1,079元。

另一項活動時間為11月14日至11月30日，身份證字號內有0、2、8、9四個數字，該名消費者即可享有任一種「任您吃方案」5折優惠。

此外，於11月14日至11月30日期間內消費滿2,000元並上傳消費發票、填妥抽獎資訊，還有機會獲得最大獎「旅遊券」（單張價值15,000元）2組，另有「任您吃─極上方案」單人免費回數卡5組(單張價值4,800元)、「任您吃─豪華方案」單人免費回數卡30組(單張價值3,000元)、牛角2,000元優惠券50組等。登錄期限至2022年12月2日，中獎名單將於2022年12月9日在牛角FB粉絲專頁及官網公布 。

「牛角日本燒肉專門店」是日本餐飲集團REINS international在1996年於日本東京創立的燒肉品牌。在日本擁有650間以上分店、並於全球11個國家地區設立700間營業據點。有別於其他燒肉店，牛角提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，消費者可自由選擇適合的用餐方式。

牛角提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，消費者可自由選擇適合的用餐方式。圖／牛角提供
牛角提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，消費者可自由選擇適合的用餐方式。圖／牛角提供

日本 品牌 套餐

延伸閱讀

日式料理餐車！熱愛日本旅遊初心，老闆用行動餐車分享深愛的和風小吃文化

花了兩年拿不到台灣身份證 香港YouTuber忍痛放棄移台

10月國慶、壽星優惠大禮包！近30家餐飲、飯店優惠1次看，超狂買一送一、Buffet免費吃

呼叫「雙、十、國、慶」！ 「11+1姓名優惠」對中就享燒肉5折、門票買一送一、大蛤鮑魚干貝吃到飽

相關新聞

必比登名店頂讓有變數？康樂街牛肉湯老闆娘出面回應了

虛驚一場！位於台南市中西區康樂街的「康樂街牛肉湯」，今年8月才風光獲得必比登推介（Bib Gourmand），成為台南2...

新竹伊普索酒店11/12開幕 Klook搶先賣、每晚4千有找

國門開，都會商務型酒店陸續整裝登場或全新開幕，新竹伊普索酒店（EPISODE Hsinchu）即將於11月12日正式開幕...

身份證有0、2、8、9注意！牛角燒肉「任您吃」享5折

「牛角日本燒肉專門店」自2002年來到台灣已滿20年，目前在台共有18間店，品牌也將推出「牛角20周年祭」雙彈超激省優惠...

穿出極簡時髦感如此簡單！ZARA Studio秋冬系列每一款都讓人想入手

全球成衣龍頭的ZARA雖然不像其他同類品牌，時常與設計師或時尚品牌推出跨界聯名，不過在旗下仍發展出不同系列滿足消費者的期待。像是Origins、Elegant系列都是ZARA因應分眾族群而推出的設計，但真正內行、或是對於極簡風格有關注的人，則都會瞄準由品牌創意團隊，聯手著名造型師Karl Templer完成的Studio系列。

同志大遊行住這裡！全台5間「Travel Proud認證住宿」

每年10月的最後一個周六是年度台灣同志大遊行的活動日，而今年適逢20周年，旅遊平台Booking.com也設立「Trav...

Hearts On Fire完美鑽石 為10月新娘頌揚永恆摯愛

準備好當今年10月新娘了嗎？「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire，今年10月帶來一系列訂婚戒指和鑽石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。