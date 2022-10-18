身份證有0、2、8、9注意！牛角燒肉「任您吃」享5折

「牛角日本燒肉專門店」自2002年來到台灣已滿20年，目前在台共有18間店，品牌也將推出「牛角20周年祭」雙彈超激省優惠。

其中，10月21日至11月4日期間用餐、並提前3天訂位，可享並四人同行消費任一種「任您吃方案」(其中包含三位成人)、第四位用餐只要20元，最高可省1,079元。

另一項活動時間為11月14日至11月30日，身份證字號內有0、2、8、9四個數字，該名消費者即可享有任一種「任您吃方案」5折優惠。

此外，於11月14日至11月30日期間內消費滿2,000元並上傳消費發票、填妥抽獎資訊，還有機會獲得最大獎「旅遊券」（單張價值15,000元）2組，另有「任您吃─極上方案」單人免費回數卡5組(單張價值4,800元)、「任您吃─豪華方案」單人免費回數卡30組(單張價值3,000元)、牛角2,000元優惠券50組等。登錄期限至2022年12月2日，中獎名單將於2022年12月9日在牛角FB粉絲專頁及官網公布 。