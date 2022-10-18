身份證有0、2、8、9注意！牛角燒肉「任您吃」享5折
「牛角日本燒肉專門店」自2002年來到台灣已滿20年，目前在台共有18間店，品牌也將推出「牛角20周年祭」雙彈超激省優惠。
其中，10月21日至11月4日期間用餐、並提前3天訂位，可享並四人同行消費任一種「任您吃方案」(其中包含三位成人)、第四位用餐只要20元，最高可省1,079元。
另一項活動時間為11月14日至11月30日，身份證字號內有0、2、8、9四個數字，該名消費者即可享有任一種「任您吃方案」5折優惠。
此外，於11月14日至11月30日期間內消費滿2,000元並上傳消費發票、填妥抽獎資訊，還有機會獲得最大獎「旅遊券」（單張價值15,000元）2組，另有「任您吃─極上方案」單人免費回數卡5組(單張價值4,800元)、「任您吃─豪華方案」單人免費回數卡30組(單張價值3,000元)、牛角2,000元優惠券50組等。登錄期限至2022年12月2日，中獎名單將於2022年12月9日在牛角FB粉絲專頁及官網公布 。
「牛角日本燒肉專門店」是日本餐飲集團REINS international在1996年於日本東京創立的燒肉品牌。在日本擁有650間以上分店、並於全球11個國家地區設立700間營業據點。有別於其他燒肉店，牛角提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，消費者可自由選擇適合的用餐方式。
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