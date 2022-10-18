穿出極簡時髦感如此簡單！ZARA Studio秋冬系列每一款都讓人想入手

全球成衣龍頭的ZARA雖然不像其他同類品牌，時常與設計師或時尚品牌推出跨界聯名，不過在旗下仍發展出不同系列滿足消費者的期待。像是Origins、Elegant系列都是ZARA因應分眾族群而推出的設計，但真正內行、或是對於極簡風格有關注的人，則都會瞄準由品牌創意團隊，聯手著名造型師Karl Templer完成的Studio系列。

ZARA Studio系列試圖在中性的輪廓裡，找到雋永不過時的瞬間，因此援用了經典款式，僅加入必要的剪裁線條，沒有過多裝飾，甚至還刻意透過設計，來隱藏鈕扣或拉鍊，讓整體呈現極簡魅力，讓穿著者的特質更能被人看見。全新的秋冬款就重新定義了從航海服到訂製款運動衣以及晚宴服多種風格，淡化原型設計痕跡的同時凸顯本身的輪廓。除了極簡的線性印花外，透過原始面料呈現高級質感並創造出層次感，如同這一季的針織衣物，以特殊處理羊毛製成，散發出光澤紋理，都讓人愛不釋手。

ZARA Studio系列秋冬形象大片，由當代時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡、知名法國導演Fabien Baron來規劃創意視覺。 圖／ZARA提供

這系列女裝的剪裁晚禮服以精緻的褶皺細節為特色；一片式長褲方形褶工藝剪裁，營造流暢感和份量感。而針織品在頸部或下擺處做開叉處理，呈現運動衫的元素，形成在任何場合適用於任何人的設計。在顏色上，以大地色系為主軸，點綴了溫暖的的象牙白、水藍與粉膚色，讓購買者易於搭配原有的服裝。值得一提的是Studio系列除了外出服裝和各式袋包、鞋履和首飾之外，更提供了內著選擇。而ZARA也格外看重Studio的推出，因此形象大片，找來當代時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡、知名法國導演Fabien Baron來規劃創意視覺。

ZARA Studio系列秋冬形象大片，由當代時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡、知名法國導演Fabien Baron來規劃創意視覺。 圖／ZARA提供