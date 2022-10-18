同志大遊行住這裡！全台5間「Travel Proud認證住宿」

每年10月的最後一個周六是年度台灣同志大遊行的活動日，而今年適逢20周年，旅遊平台Booking.com也設立「Travel Proud徽章」，為LGBTQ+友善的旅宿提供認證，以確保每位入住的旅客都能在旅遊時盡情展現最真實的自我。

其中，新飯店「台北寒居酒店」位於中山區，隨處可見藝術作品、聞到在地香氛品牌推出的專屬香氣，客房採用自然色調與木質裝潢，搭配明亮的自然光源，營造沉穩寧靜之感。為響應彩虹驕傲月，寒居酒店推出彩虹住房專案，除了至炫彩拍照空間打卡留念、帶走彩虹周邊商品，同時可享用由酒店和米其林星廚餐廳共同打造的期間限定彩虹繽紛甜品。

寒居酒店即起至10月31日推出「寒居愛很大」住房專案，每晚4,269元起，每房贈送彩虹大禮包，包含彩虹抱枕乙個、遊行必備的彩虹手搖旗、紋身貼紙兩組、補充能量的彩虹水果糖以及精美小禮，另外還提供宵夜組合臺酒泡麵兩碗，搭配臺灣精釀啤酒品牌「啤酒頭」最知名的「二十四節氣」啤酒兩瓶。

同樣擁有品牌專屬香氣的「JR 東日本大飯店台北」，木質調的芳香與大廳的綠意盆栽相呼應，配上客房採深色木質配色，帶給旅人溫暖典雅的森林系饗宴。JR 東日本大飯店台北作為集團海外拓點的首站，提供極具日本特色的懷石料理和原創調酒，同時也擁有Travel Proud認證，讓擁用不同性向或自我認同的旅人都能在此享受最友善溫暖的住宿體驗。

「台北北門世民酒店」則是以大膽玩色搭配華麗現代裝潢的潮流設計酒店。酒店採用自助服務機，就算狂歡整晚的旅客照樣能輕鬆辦理入住登記，還可以使用專屬手機應用程式智能控制房內裝置。台北北門世民酒店多年來致力於推廣LGBTQ+友善，為歡慶第20屆同志大遊行，今年特別推出多款期間限定特色調酒，每款皆代表特殊涵義。

新北蘆洲的「台北集賢商旅」，步行即可抵達捷運站，交通便捷。各樓層皆有其特色主題，頂樓的露天雅座則是享受悠閒早餐時光的美地。除了得到Travel Proud的認證，也受到不少性別平權的網站所認可。同樣為旅人所稱讚的還有其高性價比的入住體驗。