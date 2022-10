Hearts On Fire完美鑽石 為10月新娘頌揚永恆摯愛

準備好當今年10月新娘了嗎?「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire,今年10月帶來一系列訂婚戒指和鑽石戒指,設計從經典優雅到大膽富現代 感,以大自然最純淨、最璀璨的鑽石,表達愛情悠遠和永恆的本質,亦象徵著無限的可能和自由。 Hearts On Fire更推出全新Infinite Love形象廣告,以精彩的設計捕捉精緻細膩的情感,讓全世界車工最完美的鑽石的璀璨光芒,帶領新人迎向人生全新篇章。

鑲嵌單顆美鑽的戒指以完美的環圈,代表圓滿旅程,完美印證無盡的愛。Hearts On Fire以不同珍貴金屬為底座,採用 「幻視鑲嵌法」圍圈鑽石,讓主石的光芒加倍耀眼,不同的色調與款式更彰顯佩戴者獨一無二的個性風格。簡單的拋光款式到綻放光彩的浪漫扇形的設計,幻視鑲嵌法讓傳統的單顆鑽石戒指呈現煥然一新的美態,還能與套戒完美相襯,不論是含蓄優雅的混合金屬套裝戒指,或是設計時尚、鑲嵌鑽石的精緻款式,都能靈活配襯每天不同造型。 Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指,以表愛情悠遠和永恆的本質。圖/Hearts On Fire提供 Behati Say it Your Way玫瑰金鑽石戒指,主鑽0.30ct起,約14萬9,000元起。圖/Hearts On Fire提供 (由左至右)Natural鉑金對戒,男戒4.0mm,58,000元;女戒3.0mm,46,000元。圖/Hearts On Fire提供 Repertoire玫瑰金鑽石戒指,主鑽0.20ct起,約82,000元起。圖/Hearts On Fire提供 Aerial Sunburst白K金鑽石戒指,12萬4,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指,以表愛情悠遠和永恆的本質。圖/Hearts On Fire提供 Lorelei Floral鉑金鑽石戒指,65,000元。圖/Hearts On Fire提供 Multiplicity Love七鑽白K金鑽石戒指,15萬2,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指,以表愛情悠遠和永恆的本質。圖/Hearts On Fire提供 (由左至右)Fusion對戒,鉑金玫瑰金男戒4.0mm,30,000元;女戒3.0mm,26,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指,以表愛情悠遠和永恆的本質。圖/Hearts On Fire提供 Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指,主鑽0.30ct起,約97,000元起。圖/Hearts On Fire提供