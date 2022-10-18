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Hearts On Fire完美鑽石 為10月新娘頌揚永恆摯愛

聯合報／ Hearts On Fire完美鑽石 為10月新娘頌揚永恆摯愛
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供

準備好當今年10月新娘了嗎？「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire，今年10月帶來一系列訂婚戒指和鑽石戒指，設計從經典優雅到大膽富現代 感，以大自然最純淨、最璀璨的鑽石，表達愛情悠遠和永恆的本質，亦象徵著無限的可能和自由。 Hearts On Fire更推出全新Infinite Love形象廣告，以精彩的設計捕捉精緻細膩的情感，讓全世界車工最完美的鑽石的璀璨光芒，帶領新人迎向人生全新篇章。

鑲嵌單顆美鑽的戒指以完美的環圈，代表圓滿旅程，完美印證無盡的愛。Hearts On Fire以不同珍貴金屬為底座，採用 「幻視鑲嵌法」圍圈鑽石，讓主石的光芒加倍耀眼，不同的色調與款式更彰顯佩戴者獨一無二的個性風格。簡單的拋光款式到綻放光彩的浪漫扇形的設計，幻視鑲嵌法讓傳統的單顆鑽石戒指呈現煥然一新的美態，還能與套戒完美相襯，不論是含蓄優雅的混合金屬套裝戒指，或是設計時尚、鑲嵌鑽石的精緻款式，都能靈活配襯每天不同造型。

Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Behati Say it Your Way玫瑰金鑽石戒指，主鑽0.30ct起，約14萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Behati Say it Your Way玫瑰金鑽石戒指，主鑽0.30ct起，約14萬9,000元起。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Natural鉑金對戒，男戒4.0mm，58,000元；女戒3.0mm，46,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Natural鉑金對戒，男戒4.0mm，58,000元；女戒3.0mm，46,000元。圖／Hearts On Fire提供
Repertoire玫瑰金鑽石戒指，主鑽0.20ct起，約82,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Repertoire玫瑰金鑽石戒指，主鑽0.20ct起，約82,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Sunburst白K金鑽石戒指，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Sunburst白K金鑽石戒指，12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Lorelei Floral鉑金鑽石戒指，65,000元。圖／Hearts On Fire提供
Lorelei Floral鉑金鑽石戒指，65,000元。圖／Hearts On Fire提供
Multiplicity Love七鑽白K金鑽石戒指，15萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Multiplicity Love七鑽白K金鑽石戒指，15萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Fusion對戒，鉑金玫瑰金男戒4.0mm，30,000元；女戒3.0mm，26,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Fusion對戒，鉑金玫瑰金男戒4.0mm，30,000元；女戒3.0mm，26,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於今年10月特別推出了一系列訂婚戒指和鑽石戒指，以表愛情悠遠和永恆的本質。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽0.30ct起，約97,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Marquis Halo白K金鑽石戒指，主鑽0.30ct起，約97,000元起。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指

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