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Hearts On Fire完美鑽石 為10月新娘頌揚永恆摯愛
準備好當今年10月新娘了嗎？「全世界車工最完美的鑽石」 Hearts On Fire，今年10月帶來一系列訂婚戒指和鑽石戒指，設計從經典優雅到大膽富現代 感，以大自然最純淨、最璀璨的鑽石，表達愛情悠遠和永恆的本質，亦象徵著無限的可能和自由。 Hearts On Fire更推出全新Infinite Love形象廣告，以精彩的設計捕捉精緻細膩的情感，讓全世界車工最完美的鑽石的璀璨光芒，帶領新人迎向人生全新篇章。
鑲嵌單顆美鑽的戒指以完美的環圈，代表圓滿旅程，完美印證無盡的愛。Hearts On Fire以不同珍貴金屬為底座，採用 「幻視鑲嵌法」圍圈鑽石，讓主石的光芒加倍耀眼，不同的色調與款式更彰顯佩戴者獨一無二的個性風格。簡單的拋光款式到綻放光彩的浪漫扇形的設計，幻視鑲嵌法讓傳統的單顆鑽石戒指呈現煥然一新的美態，還能與套戒完美相襯，不論是含蓄優雅的混合金屬套裝戒指，或是設計時尚、鑲嵌鑽石的精緻款式，都能靈活配襯每天不同造型。
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