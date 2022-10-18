「點餐送酒」只限3天！寒舍艾麗萬聖「古墓驚魂套餐」

萬聖節活動一波波，即起只要於FunNow預訂10月29日至31日在台北寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳的「古墓驚魂萬聖節雙人套餐」，就加贈活動調酒2杯。套餐包含美國頂級肋眼心牛排10盎司、做成手指造型的香料豬肉香腸等，好吃又好拍，充滿萬聖節令氛圍。

位於微風松高旁的台北寒舍艾麗酒店LA FARFALLA，與預訂平台FunNow上架獨家方案，只要預訂「古墓驚魂萬聖節雙人套餐」就加贈顫慄之夜、不給糖就搗蛋調酒各一杯。

此外，另推出台北寒舍艾麗酒店THE TERRACE大廳酒吧雙人暢飲2小時方案，超過10種酒任喝，小周末星期五或星期六、日皆可預訂，目前12月31日也還有空位，想在信義區跨年又愁訂不到房，可考慮優先訂起來，此方案平日另加贈餐點五選一。

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