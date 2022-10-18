林心如、許路兒都搶穿 超柔軟「小白鞋」秋冬必備！

復古的潮流總像是循環，每隔30年重新再來一次。Bottega Veneta近日推出全新「Pillow」鞋款，從1990年代一度風行的滑板鞋得到啟發，不僅圓圓胖胖像是輕飄飄的雲朵，更有名人林心如、許路兒都搶穿，儼然成為2022秋冬潮流最熱最大「卡」！

日前林心如在個人IG上秀出一組愜意照片，貼文中並寫下「趁著美好的週末，走吧！我們一起運動去。」只見貼文照片中，林心如以寬版單寧襯衫搭配瑜珈褲、與Bottega Veneta的Pillow休閒鞋，並使用了PillowSneaker的hashtag，也讓網友紛紛留言「我也想運動」、「和心如姐姐一起動起來」；而許路兒則更親身帶逛Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店，除了在IG秀出多組造型擺拍，更表示腳上的Pillow鞋「沒有過多繁複的裝飾、澎澎的超可愛、搭短褲配雙短襪也超好看」。其中第二跟第三張照片更巧妙運用店中不同裝置設計當成背景，堪稱網美照親身示範！