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林心如、許路兒都搶穿 超柔軟「小白鞋」秋冬必備！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Pillow休閒鞋，27,600元。圖 / Bottega Veneta提供
Pillow休閒鞋，27,600元。圖 / Bottega Veneta提供

復古的潮流總像是循環，每隔30年重新再來一次。Bottega Veneta近日推出全新「Pillow」鞋款，從1990年代一度風行的滑板鞋得到啟發，不僅圓圓胖胖像是輕飄飄的雲朵，更有名人林心如、許路兒都搶穿，儼然成為2022秋冬潮流最熱最大「卡」！

日前林心如在個人IG上秀出一組愜意照片，貼文中並寫下「趁著美好的週末，走吧！我們一起運動去。」只見貼文照片中，林心如以寬版單寧襯衫搭配瑜珈褲、與Bottega Veneta的Pillow休閒鞋，並使用了PillowSneaker的hashtag，也讓網友紛紛留言「我也想運動」、「和心如姐姐一起動起來」；而許路兒則更親身帶逛Bottega Veneta高雄漢神巨蛋專賣店，除了在IG秀出多組造型擺拍，更表示腳上的Pillow鞋「沒有過多繁複的裝飾、澎澎的超可愛、搭短褲配雙短襪也超好看」。其中第二跟第三張照片更巧妙運用店中不同裝置設計當成背景，堪稱網美照親身示範！

原來這雙「Pillow」休閒鞋是品牌創意總監Matthieu Blazy所設計的第一雙休閒鞋款，更是Bottega Veneta睽違已久的休閒風格鞋款。鞋款以精緻的牛皮搭配細緻的車縫線，由於是從1990年代的滑板鞋得到靈感，鞋款輪廓圓圓胖胖，像雲朵、也像是踩進雲朵一樣讓雙腳有絕佳的包覆感。鞋款共有白、黑與鸚鵡綠三種顏色，白色並有一款使用鸚鵡綠色膠底，訂價皆為27,600元。

許路兒巧妙運用Bottega Veneta高雄漢神專賣店中不同角落當成背景，堪稱網美照親身示範。圖 / 翻攝自 IG @ lurehsu（合成圖）
許路兒巧妙運用Bottega Veneta高雄漢神專賣店中不同角落當成背景，堪稱網美照親身示範。圖 / 翻攝自 IG @ lurehsu（合成圖）
Bottega Veneta近日推出全新Pillow鞋款，並已有林心如、許路兒在IG搶秀愜意生活美照。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
Bottega Veneta近日推出全新Pillow鞋款，並已有林心如、許路兒在IG搶秀愜意生活美照。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
林心如在個人IG上以寬版單寧襯衫搭配瑜珈褲、與Bottega Veneta的Pillow休閒鞋，讓網友紛紛留言「我也想運動」、「和心如姐姐一起動起來」。圖 / 翻攝自 IG @ loveruby_official
林心如在個人IG上以寬版單寧襯衫搭配瑜珈褲、與Bottega Veneta的Pillow休閒鞋，讓網友紛紛留言「我也想運動」、「和心如姐姐一起動起來」。圖 / 翻攝自 IG @ loveruby_official
Pillow休閒鞋，27,600元。圖 / Bottega Veneta提供
Pillow休閒鞋，27,600元。圖 / Bottega Veneta提供

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